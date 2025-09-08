מדוע ארה"ב מאפשרת לסין לרכוש שבבי בינה מלאכותית? | פרשנות

רקע

באמצע אפריל הודיע הממשל האמריקני ל-Nvidia כי יצוא שבבי H20 לסין יחייב רישיון – צעד שהוביל לעצירת משלוחים מיידית. הנימוק הרשמי היה החשש שהשבב ישמש להקמת "מחשב על" בסין.

ה-H20 הוא מעבד גרפי (GPU) ש-NVIDIA פיתחה במיוחד עבור השוק הסיני, בעקבות המגבלות שהטילה וושינגטון על יצוא שבבים מתקדמים יותר של החברה דוגמת ה-H100. מדובר בגרסה מוחלשת של ה-H100, אך עדיין עם יכולות חישוב משמעותיות, המאפשרות להריץ מודלים של בינה מלאכותית שאומנו מראש.