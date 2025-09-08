 מדוע ארה"ב מאפשרת לסין לרכוש שבבי בינה מלאכותית? | פרשנות
וושינגטון משחקת משחק כפול – שבו כל מהלך גובה מחיר משלו

איל לוינטר | 8 בספטמבר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

רקע

באמצע אפריל הודיע הממשל האמריקני ל-Nvidia כי יצוא שבבי H20 לסין יחייב רישיון – צעד שהוביל לעצירת משלוחים מיידית. הנימוק הרשמי היה החשש שהשבב ישמש להקמת "מחשב על" בסין.

ה-H20 הוא מעבד גרפי (GPU) ש-NVIDIA פיתחה במיוחד עבור השוק הסיני, בעקבות המגבלות שהטילה וושינגטון על יצוא שבבים מתקדמים יותר של החברה דוגמת ה-H100. מדובר בגרסה מוחלשת של ה-H100, אך עדיין עם יכולות חישוב משמעותיות, המאפשרות להריץ מודלים של בינה מלאכותית שאומנו מראש.

הרגולטור האמריקני העריך כי חיבור של כ-2,700 שבבי H20 יוכל לשמש כיחידה אחת לבניית מחשב על, בעל יכולת חישוב מסיבית החיונית לסימולציות מתקדמות – החל מניסויים גרעיניים וגנומיקה ועד אימון מודלי בינה מלאכותית גדולים. מאחר שחברות סיניות הזמינו מעל 1.3 מיליון יחידות, הפוטנציאל התיאורטי הוא הקמת מאות סופר-מחשבים. בפועל, סביר שהשבבים ישמשו בעיקר להקמת מרכזי נתונים גדולים לצורכי AI.

ג'נסן הואנג, מנכ"ל ומייסד שותף ב-Nvidia מרצה בטייוואן, מאי 2025

ג'נסן הואנג, מנכ"ל ומייסד שותף ב-Nvidia מרצה בטייוואן, מאי 2025 | I-HWA CHENG/AFP via Getty Images

