וושינגטון משחקת משחק כפול – שבו כל מהלך גובה מחיר משלו
איל לוינטר | 8 בספטמבר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
מדוע ארה"ב מאפשרת לסין לרכוש שבבי בינה מלאכותית? | פרשנות
רקע
באמצע אפריל הודיע הממשל האמריקני ל-Nvidia כי יצוא שבבי H20 לסין יחייב רישיון – צעד שהוביל לעצירת משלוחים מיידית. הנימוק הרשמי היה החשש שהשבב ישמש להקמת "מחשב על" בסין.
ה-H20 הוא מעבד גרפי (GPU) ש-NVIDIA פיתחה במיוחד עבור השוק הסיני, בעקבות המגבלות שהטילה וושינגטון על יצוא שבבים מתקדמים יותר של החברה דוגמת ה-H100. מדובר בגרסה מוחלשת של ה-H100, אך עדיין עם יכולות חישוב משמעותיות, המאפשרות להריץ מודלים של בינה מלאכותית שאומנו מראש.
הרגולטור האמריקני העריך כי חיבור של כ-2,700 שבבי H20 יוכל לשמש כיחידה אחת לבניית מחשב על, בעל יכולת חישוב מסיבית החיונית לסימולציות מתקדמות – החל מניסויים גרעיניים וגנומיקה ועד אימון מודלי בינה מלאכותית גדולים. מאחר שחברות סיניות הזמינו מעל 1.3 מיליון יחידות, הפוטנציאל התיאורטי הוא הקמת מאות סופר-מחשבים. בפועל, סביר שהשבבים ישמשו בעיקר להקמת מרכזי נתונים גדולים לצורכי AI.
