גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי המשטר הסורי ממשיך להתקשות לבסס שליטה ברחבי המדינה מה שמעלה שאלה על ערכו של הסכם ביטחוני עתידי בין המדינות יוני בן מנחם | 16 ביולי 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

האלימות בסווידא – תמרור אזהרה לפני הסכם עם סוריה | פרשנות

המשטר החדש בסוריה הכריז על הפסקת אש במחוז סווידא שבדרום המדינה, אולם לפי דיווחים מהשטח, העימותים האלימים נמשכים. גורמים דרוזים בסווידא ששוחחו איתי טוענים כי כוחות המשטר הסורי מסייעים בפועל לבדואים הסונים הנלחמים נגד הדרוזים. לדבריהם, בחודשים האחרונים התרבו התקיפות על הדרך הראשית בין דמשק לסווידא, מצד גורמים המזוהים עם מנגנוני הביטחון של המשטר, חלקם מגויסים מהבדואים וממחוז דרעא. ההתנכלויות כללו שוד, חטיפות וסחיטות, שהובילו לשרשרת תגובות נגדיות ולהסלמה האלימה הנוכחית. אותם גורמים מאשימים את נשיא סוריה, אחמד א-שרע (אלג'ולאני) בניסיון להשתלט מחדש על האזור הדרוזי, שהיה עצמאי יחסית, ולהחרים את הנשק שבידי התושבים. עדויות של דרוזים וסרטונים שצולמו בשטח והופצו ברחבי העולם, טוענים כי הכוחות מבצעים מעשי טבח והשפלה בדרוזים, ועד כה הוציאו 20 מהם להורג. בסך הכול נהרגו בעימותים האלה עד כה יותר מ-200 בני אדם, בהם 18 חיילים של הצבא הסורי.