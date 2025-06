איראן מנסה לשדר עוצמה וחגיגות ניצחון לאחר המבצע הישראלי, אך בפועל נחשפו חולשותיה והיא תיאלץ להתמודד עם ההשלכות יוני בן מנחם | 26 ביוני 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

חולשה צבאית ופגיעה במעמדה האזורי – היום שאחרי באיראן | פרשנות

איראן יוזמת "חגיגות ניצחון" בטהראן וטוענת כי השיגה "ניצחון היסטורי על הישות הציונית, שיסגור בפניה את הדרך לתוקפנות חוזרת". למרות זאת, נראה כי הרחוב האיראני יודע היטב את האמת ואת תמונת המצב הנוכחית. גורמים המקושרים לאופוזיציה האיראנית ששוחחו איתי אומרים כי מרבית האזרחים האיראנים שונאים את המשטר ומלגלגים עליו. הבדיחה הנפוצה ברחוב האיראני היא שאיראן מנצחת בהצהרות, ואילו ישראל מנצחת במעשים ובהשגת מטרותיה. כדי לחפות על הכישלון הגדול, מציגים אמצעי התקשורת הרשמיים באיראן גם "הצלחות" במלחמה נגד המוסד הישראלי. ב-23 ביוני הם דיווחו על מעצר של 700 אנשים בחשד לקשר עם ישראל במהלך המלחמה, ועל תפיסת 10,000 כטב"מים שהמוסד הבריח לשטח איראן.