גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי אלג'ולאני משרת את האינטרסים של ארדואן, שכעת צפוי להקים בסוריה שבעה בסיסים צבאיים ולדחוק את רגליה של ישראל ממנה יוני בן מנחם | 15 במאי 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

הדיל הסורי של טראמפ: הסרת הסנקציות מעל דמשק צפויה לחזק את מעמדו של ארדואן | פרשנות

גורמים מדיניים בכירים אומרים כי ביקורו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, במדינות המפרץ הוכיח כי המניע העיקרי של הביקור היה כלכלי, והוא נועד להשיג עסקות כלכליות בטריליוני דולרים עם סעודיה וקטאר. באותה ההזדמנות חיזק טראמפ את מעמדו של נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, בכך שהסיר את הסנקציות הכלכליות מעל סוריה ונועד עם נשיאה החדש, אבו מוחמד אלג'ולאני. גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי אלג'ולאני הינו שליח של המודיעין הטורקי, ששירת את האינטרסים של ארדואן והפיל את שלטונו של בשאר אסד. בתמורה, ארדואן מתכנן להשתלט כעת על סוריה, להקים בה שבעה בסיסים צבאיים ולדחוק את רגליה של ישראל ממנה. לדבריהם, טראמפ נתן לגיטימציה לאלג'ולאני, שהיה מחבל בכיר באל-קאעידה ודאע"ש והקים ארגון טרור בשם "הייאת תחריר א-שאם", תוך התעלמות מאזהרות ישראל ובכירים בממשל המתמחים בטרור. בהחלטתו להסיר את הסנקציות, טראמפ התעלם ממעשי הטבח שעשו אנשיו של אלג'ולאני בשבועות האחרונים בבני העדה העלווית והדרוזית בסוריה. כשנשאל אודותיו הוא השיב כי מדובר ב"בחור צעיר ומושך. בחור קשוח, עם עבר חזק. עבר חזק מאוד. לוחם".