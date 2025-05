ביקורו של הנשיא טראמפ בסעודיה מסמל את חיזוק מעמדה הבין-לאומי של סעודיה ואת השותפות הגלובלית בין שתי המדינות. פרשן סעודי בכיר אומר כי ההישג המרכזי האפשרי לסעודיה מהביקור הוא ביסוס מערכת יחסים חיובית ויציבה לטווח הארוך עם טראמפ ועם ארה"ב יוני בן מנחם | 13 במאי 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

ביקורו של טראמפ בסעודיה והשלכותיו | פרשנות

פרופ' ברנרד הייקל, מומחה ללימודי המזרח הקרוב באוניברסיטת פרינסטון, אמר לעיתון "א-שרק אלאווסט" כי ביקורו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בסעודיה השבוע נושא משמעות סמלית חשובה מאוד, ומעביר מסר לא רק כלפי חוץ, אלא גם כלפי פנים – ולפיו סעודיה היא המדינה החשובה ביותר לאינטרסים של ארה"ב, לא רק במזרח התיכון אלא בעולם כולו. לדבריו, הביקור צפוי להניב סדרה של הסכמים דו-צדדיים בין סעודיה לארה"ב, במיוחד על הרקע העסקי של טראמפ, כולל בתחומי בינה מלאכותית, תוכנית גרעין אזרחית והקלות בעסקאות נשק. עם זאת, הייקל העריך שלא יושג הסכם כלשהו לנרמול יחסים עם ישראל, אם זו לא תתחייב להקמת מדינה פלסטינית ריבונית. גורמים מדיניים בירושלים אומרים כי ביקורו של טראמפ בסעודיה בתחילת כהונתו השנייה משקף מסר חזק וברור: סעודיה היא שותפה מרכזית של ארה"ב ברמה הגלובלית, לא רק האזורית. הוא מדגיש את תפקידה הגובר של סעודיה בסוגיות בין-לאומיות, כגון המלחמה באוקראינה, מה שממצב אותה ככוח בין-לאומי משפיע ומצדיק את חשיבות הביקור.