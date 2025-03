על פי גורמים בפת"ח, ארה"ב דורשת שמאג'ד פרג' ימונה לתפקיד, אך עבאס מעדיף למנות את מקורבו חוסיין א-שייח' יוני בן מנחם | 9 במרץ 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

מאחורי החלטת עבאס למנות לעצמו סגן | פרשנות

המועצה המרכזית של אש"ף, המשמשת כגוף המקשר בין הוועד הפועל למועצה הלאומית הפלסטינית (מל"פ), תתכנס באמצע החודש כדי לאשר את הקמת המשרה החדשה של סגן יו"ר הרש"פ. גורמים בכירים בתנועת פת"ח טוענים כי ארה"ב לוחצת על הרש"פ למנות את ראש המודיעין הכללי הפלסטיני, מאג'ד פרג', לתפקיד סגן יו"ר הרש"פ. פרג' נחשב למקורב מאוד ל-CIA ומנהל שיתוף פעולה ביטחוני הדוק עמו. מתנגדיו של פרג' בתנועת פת"ח טוענים כי המועמד לתפקיד חייב להיות חבר הוועדה המרכזית של התנועה או הוועד הפועל של אש"ף, תפקידים שפרג' אינו מחזיק בהם. יתרה מזאת, חברי הוועדה המרכזית של פת"ח מסרבים להוסיף שמות חדשים לוועדה, מה שמציב קשיים על האפשרות למנות את פרג' לתפקיד.