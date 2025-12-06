כניסה
שרי החוץ של סעודיה, קטאר, איחוד האמירויות, מצרים, ירדן, אינדונזיה, פקיסטן וטורקיה טענו בסוף השבוע כי פתיחת המעבר תעודד הגירה של תושבי עזה למצרים והדגישו את הצורך ביצירת תנאים שיאפשרו לתושבי עזה להישאר במולדתם

יוני בן מנחם | 6 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

שרי חוץ של שמונה מדינות ערביות פרסמו הצהרה נגד פתיחת מעבר רפיח לכיוון אחד בלבד

שמונה מדינות ערביות ומוסלמיות פרסמו אתמול הצהרה המתריעה מפני כוונת ישראל לפתוח את מעבר רפיח לכיוון אחד בלבד.

בהודעה המשותפת שהוציאו שרי החוץ של סעודיה, קטאר, איחוד האמירויות, מצרים, ירדן, אינדונזיה, פקיסטן וטורקיה הם הביעו דאגה עמוקה מהצהרות ישראל שלפיהן פתיחה חד-כיוונית של המעבר נועדה, לטענתם, לעודד הגירה של תושבי רצועת עזה לשטח מצרים.

השרים הדגישו את ההתנגדות הנחרצת שלהם לכל ניסיון להעביר או לעקור את העם הפלסטיני מאדמתו, וקראו ליישום מלא של תוכנית נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הכוללת פתיחה דו-כיוונית של מעבר רפיח, הבטחת חופש תנועה לתושבי עזה, ואיסור מוחלט על כפיית יציאתו של כל פלסטיני מן הרצועה.

צידו המצרי של מעבר רפיח, 9 באוקטובר 2025

צידו המצרי של מעבר רפיח, 9 באוקטובר 2025 | צילום: Ali Moustafa/Getty Images

