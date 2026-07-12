מהבדיחה הספרותית של שנות ה-70 ועד השיח הישראלי הטעון של ימינו: איך כותרות, תוויות ומילים מוכרות לוחצות לנו על כפתורי הפחד, הכעס והנאמנות – עוד לפני שהספקנו לחשוב
ד"ר משה רט | 12 ביולי 2026 | מחשבות | 4 דק׳
לראות את ה-Fnords: המילים שמפעילות אותנו בלי שנרגיש
לפעמים מילה אחת מספיקה כדי להזיז אותנו מבפנים עוד לפני שהספקנו לחשוב עליה. כותרת בעיתון, ביטוי שחוזר שוב ושוב, תווית שנזרקת לאוויר – ופתאום משהו בנו מתכווץ: חרדה, כעס, חשד, תחושה שהעולם מסוכן יותר מכפי שהיה לפני רגע. הרעיון הזה, של מילים המפעילות אותנו בלי שנבחין בכך, קיבל פעם שם מוזר במיוחד: fnord.
המושג fnord הופיע בשנות ה-60 כחלק מהדיסקורדיאניזם – דת סאטירית ופילוסופיה כאוטית שצמחה בארה"ב באותה תקופה – אבל הוא התפרסם בשנות ה-70 בזכות טרילוגיית המדע הבדיוני הסאטירית "אילומינטוס!", מאת רוברט שיי ורוברט אנטון וילסון.
לפי עלילת הספרים, fnord היא מילה שהושתלה באופן סמוי בתוך עיתונים, מסמכים ממשלתיים וטקסטים ציבוריים. בני האדם עברו התניה בילדותם כך שכאשר הם נתקלים במילה הזו, הם אינם מסוגלים להבחין בה באופן מודע; היא נעלמת מעיניהם מיד, והם אינם זוכרים שראו אותה. אבל למרות זאת, היא מחלחלת אל התת-מודע ומעוררת בהם חרדה, אי-נוחות ופחד.
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