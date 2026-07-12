לראות את ה-Fnords: המילים שמפעילות אותנו בלי שנרגיש

לפעמים מילה אחת מספיקה כדי להזיז אותנו מבפנים עוד לפני שהספקנו לחשוב עליה. כותרת בעיתון, ביטוי שחוזר שוב ושוב, תווית שנזרקת לאוויר – ופתאום משהו בנו מתכווץ: חרדה, כעס, חשד, תחושה שהעולם מסוכן יותר מכפי שהיה לפני רגע. הרעיון הזה, של מילים המפעילות אותנו בלי שנבחין בכך, קיבל פעם שם מוזר במיוחד: fnord.

המושג fnord הופיע בשנות ה-60 כחלק מהדיסקורדיאניזם – דת סאטירית ופילוסופיה כאוטית שצמחה בארה"ב באותה תקופה – אבל הוא התפרסם בשנות ה-70 בזכות טרילוגיית המדע הבדיוני הסאטירית "אילומינטוס!", מאת רוברט שיי ורוברט אנטון וילסון.