בין טראמפ לאיראן, בין פאביוס מקסימוס לרבי מנשה בן ישראל: לפעמים רק מבט אסטרטגי מגלה שמה שנראה כרגע כנסיגה או החמצה הוא חלק ממהלך גדול בהרבה

ד"ר משה רט | 10 במאי 2026 | מחשבות | 4 דק׳

האסטרטגיה שמסתתרת מאחורי הכישלון

"מקרוב, גם נס לא נראה כך", כתב יהודה עמיחי בשירו הידוע. "אפילו מי שעבר בים-סוף בבקיעת הים ראה רק את הגב המזיע של ההולך לפניו, ואת נוע ירכיו הגדולות".

ואכן, אירועים גדולים כמעט לעולם אינם נראים כאלה ברגע התרחשותם. עבור מי שאינו צופה בהם ממרחק הזמן והמקום, אלא שקוע עמוק בתוכם, שבוי במחזור חדשות של עשרים וארבע שעות, המציאות נדמית כרצף של אירועים נקודתיים: ניצחון מזהיר, נסיגה כואבת, עצירה תמוהה רגע לפני הכרעה, התבטאות של מנהיג כזה או אחר.

אולם מי שמבקש להבין את זרמי העומק של ההיסטוריה והמדיניות, חייב לאמץ את מה שניתן לכנות "מודעות אסטרטגית" – היכולת להסתכל מעבר לכותרת של הרגע, ולהבין שמה שנראה ככישלון טקטי הוא לעתים התנאי ההכרחי להצלחה אסטרטגית ארוכת טווח.

איור אילוסטרציה: מגזין אפוק

