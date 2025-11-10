כניסה
בעידן של פתרונות מהירים, הדרך היחידה באמת קדימה – היא פנימה

ד"ר משה רט | 10 בנובמבר 2025 | מחשבות | 3 דק׳

הדרך הארוכה אל תוך עצמנו – והתרבות שמונעת מאיתנו ללכת בה | דעה

סופיה, גיבורת סרט האימה Dark Song" (2016)", היא אם שָכּולה ששוכרת מכשף כדי לבצע טקס מאגי עתיק. מטרתה לזמן את המלאך השומר שלה, כדי לקבל ממנו תשובות לגבי מותו של בנה הקטן, ואולי לפגוש אותו שוב. אולם המכשף מסרב לעשות "הוקוס פוקוס" כדי למלא את משאלתה. הוא מוביל אותה בתהליך ארוך ומייסר דרך מבחנים וניסיונות קשים, בגוף ובנפש, לקלף מעצמה את כל שכבות השקרים, האגו והחולשות. רק אם תצליח לטהר את עצמה לגמרי, תוכל לזכות להתגלות המלאך.

הסרט הזה גרם לי לחשוב עד כמה אנחנו רגילים לחפש פתרונות קסם קלים ומהירים לכל בעיה – בין אם מדובר ב"קסם" ממש, ובין אם מדובר בפתרון טכני מעשי, ונמנעים מלעבור תהליך עמוק יותר.

עליית הטכנולוגיה בעידן המודרני הרגילה אותנו לחשיבה טכנית, לכך שכל בעיה ניתנת לפתרון באמצעות לחיצה על הכפתורים המתאימים: חולה? – קח כדור. מדוכא? – קח כדור אחר. הכדורים גורמים לתופעות לוואי? קח עוד כדורים.

הדרך הארוכה אל תוך עצמנו

איור אילוסטרציה: מגזין אפוק

