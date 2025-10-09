כניסה
מאחורי העליות הרצופות בשוק ההון מסתתרת בועה שקטה שמוזנת מכסף פאסיבי, חוב ממשלתי עצום ואופטימיות בלתי נגמרת – עד שהמציאות תזכיר לכולם את מחירה

גלעד סלונים | 9 באוקטובר 2025 | מחשבות | 12 דק׳

מדוע צריך להיזהר מהגאות המלאכותית בשוק ההון | דעה

שוק ההון מעולם לא פעל בתיאום מלא עם הכלכלה הריאלית. לאורך ההיסטוריה הפיננסית נרשמו ברחבי העולם תקופות של עליות חדות, שנראו כאילו הן משקפות שגשוג כלכלי אמיתי – אך בפועל נמחקו כלא היו בתוך שנים ספורות.

בשנים האחרונות, חוסר ההתאמה הזה הפך לקיצוני יותר מתמיד, ונראה ששום אירוע, דרמטי ודומיננטי ככל שיהיה – לא משפיע על השווקים לאורך זמן. מאז המשבר הפיננסי הגדול ב-2008, כל טלטלה בשווקים מסתיימת בתוך חודשים ספורים בלבד. כך למשל, כאשר מגפת הקורונה פרצה בתחילת העשור, השווקים צנחו בחדות במשך כחודש, אך שבו מיד לעלות והגיעו לשיאים חדשים. תבנית דומה נרשמה גם בשנת 2022 כאשר האינפלציה הגיעה לשיאים חדשים, והריבית בארה"ב עלתה בצורה החדה ביותר מאז 1980: ירידה קצרה ונקודתית יחסית – ולאחריה חזרה מהירה לעליות.

גם בימים אלו, על רקע רפורמת המכסים של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ (אירוע שעוד קשה להעריך את השפעתו), נרשמו ירידות בוול סטריט עם ההכרזה באפריל האחרון, אולם הן התאזנו תוך זמן קצר. למעשה, מדובר בהרבה מעבר לאיזון: נכון לספטמבר 2025, חמישה חודשים בלבד מאז ההכרזה, השוק כבר תיקן את עצמו ועלה ב-15%.

מסכי המסחר בוול סטריט, 17 בספטמבר 2025

מסכי המסחר בוול סטריט, 17 בספטמבר 2025 | צילום: Michael M. Santiago/Getty Images

