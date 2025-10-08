כניסה
רוצים לסלוח לאנשים שפגעו בכם או אף עשו פשעים נוראיים? חישבו עליהם כזומבים

ד"ר משה רט | 8 באוקטובר 2025 | מחשבות | 4 דק׳

זה הילד הרע, לא אני | דעה

בין שלל סרטי הזומבים שהתפשטו בעולם כמו מגפה, יש אחד שמשך את תשומת ליבי: The Cured (2017). בניגוד לרוב סרטי הז’אנר, הוא אינו מתמקד במאבקם של בני האדם לשרוד מול המוני המתים-החיים – אלא במה שקורה אחרי המגפה.

בעולם של הסרט מתגלה תרופה המסוגלת להחזיר את ה"נגועים" למצבם האנושי הרגיל, ולהשיב להם את אישיותם ותבונתם. אבל יש בעיה אחת: הם זוכרים הכול. כל הרג, כל נשיכה, כל נגיסה של בשר אדם שאכלו בתור זומבים. והם אינם היחידים שזוכרים: גם החברה זוכרת להם היטב את הזוועות שביצעו.

אלה שנרפאו נאלצים להיאבק כעת בשני עולמות. מצד אחד, הם נמצאים במאבק פנימי המלווה בסיוטים, בושה, רגשות אשמה על מעשים שלא בחרו בהם ולא היו בשליטתם – אבל עשו אותם בכל זאת. ומצד שני – מאבק חיצוני מול חשדנות, רתיעה, שנאה גלויה, ולעתים אלימות כלפיהם. ומעל הכול מרחפת שאלה מציקה: האם התרופה באמת השיבה אותם למצבם הקודם – או שמא משהו מהזומבי עדיין מקנן בהם?

היצר הרע הוא מעין רוח רעה הנכנסת באדם ומשבשת את שיקול דעתו

היצר הרע הוא מעין רוח רעה הנכנסת באדם ומשבשת את שיקול דעתו | איור אילוסטרציה: מגזין אפוק

