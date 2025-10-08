זה הילד הרע, לא אני | דעה

בין שלל סרטי הזומבים שהתפשטו בעולם כמו מגפה, יש אחד שמשך את תשומת ליבי: The Cured (2017). בניגוד לרוב סרטי הז’אנר, הוא אינו מתמקד במאבקם של בני האדם לשרוד מול המוני המתים-החיים – אלא במה שקורה אחרי המגפה.

בעולם של הסרט מתגלה תרופה המסוגלת להחזיר את ה"נגועים" למצבם האנושי הרגיל, ולהשיב להם את אישיותם ותבונתם. אבל יש בעיה אחת: הם זוכרים הכול. כל הרג, כל נשיכה, כל נגיסה של בשר אדם שאכלו בתור זומבים. והם אינם היחידים שזוכרים: גם החברה זוכרת להם היטב את הזוועות שביצעו.