עיקרון האפקט הכפול – מה אתם הייתם עושים?

חצות בלב גות'האם. שתי מעבורות שטות בחשכה. באחת אזרחים תמימים, ובשנייה – פושעים מסוכנים. לפתע הקול הצורמני של הג'וקר מתפרץ ממערכת הכריזה של שתי המעבורות: "בידיכם ההחלטה – אם תלחצו על הכפתור, המעבורת השנייה תתפוצץ ואתם תינצלו. אם לא – בעוד שעה שתיכן תושמדנה".

המהומה על כל סיפון היא כמעט אנושית מדי: אצבעות רועדות מונחות על המתגים, מבטים מתרוצצים בין אנשים זרים שהפכו באחת לקהילה של גורל משותף, שיחות חרישיות בין מי שנאבקים על חייהם לבין מי שאינם מוכנים לשאת את עול האשמה. זו אינה עוד סצנת אקשן הוליוודית. זהו שיעור חי, דחוס בתוך דקות של קולנוע.