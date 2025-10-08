כניסה
מהרופא ליד המיטה ועד לטייס מעל עזה — מה מלמד אותנו עיקרון האפקט הכפול על גבולות האחריות המוסרית

עידו פוקס | 8 באוקטובר 2025 | מחשבות | 10 דק׳

עיקרון האפקט הכפול – מה אתם הייתם עושים?

חצות בלב גות'האם. שתי מעבורות שטות בחשכה. באחת אזרחים תמימים, ובשנייה – פושעים מסוכנים. לפתע הקול הצורמני של הג'וקר מתפרץ ממערכת הכריזה של שתי המעבורות: "בידיכם ההחלטה – אם תלחצו על הכפתור, המעבורת השנייה תתפוצץ ואתם תינצלו. אם לא – בעוד שעה שתיכן תושמדנה".

המהומה על כל סיפון היא כמעט אנושית מדי: אצבעות רועדות מונחות על המתגים, מבטים מתרוצצים בין אנשים זרים שהפכו באחת לקהילה של גורל משותף, שיחות חרישיות בין מי שנאבקים על חייהם לבין מי שאינם מוכנים לשאת את עול האשמה. זו אינה עוד סצנת אקשן הוליוודית. זהו שיעור חי, דחוס בתוך דקות של קולנוע.

כל דמות על המעבורת נאלצת לשאול את עצמה: האם מותר להרוג חפים מפשע אם המוות שלהם אינו המטרה שלי, אלא רק תוצאה נלווית להצלת עצמי ואחרים? או שמא עצם הפעולה, עצם הכוונה להפוך את חייהם לאמצעי, גם אם זה מציל רבים, הופכת דווקא אז את המעשה לבלתי נסלח?

עיקרון האפקט הכפול – מה אתם הייתם עושים?

אילוסטרציה: מגזין אפוק

