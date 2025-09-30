כניסה
מדוע אנו מתחקים אחר הרצון לדעת, גם כשאנחנו יודעים מראש שהחוויה תהיה שלילית?

ישראל נמדר | 30 בספטמבר 2025 | מחשבות | 7 דק׳

על הדחף האנושי לדעת – גם כשזה כואב

ב-6 במאי 1937, בשמי ניו ג'רזי, הפך מסע הנחיתה של ספינת האוויר הגרמנית "הינדנבורג" לאחת הטרגדיות המתועדות ביותר במאה ה-20. לעיני כ-2000 צופים שנאספו בשטח הנחיתה, עלתה ספינת הענק באש והתפוצצה בתוך פחות מדקה. מצלמות החדשות המשיכו לצלם, והקריין האמריקני הרברט מוריסון שידר בשידור חי את זעקותיו – כשברגע השיא נשבר קולו וצעק "Oh, the humanity!". כ-32 מיליון מאזינים ברדיו ברחבי ארה"ב עקבו בהשתאות קפואה אחרי התיאור, ולא יכלו להתנתק ממנו – גם כשהיה ברור שמדובר באסון נורא.

עשרות שנים מאוחר יותר, התרחש אירוע נוסף בעל קווים דומים. לאחר נפילת חומת ברלין, נהרו אלפי תושבים ממזרח גרמניה למשרדי השטאזי כדי לעיין בתיקי המעקב שנוהלו עליהם. רבים גילו שבני משפחה וחברים אהובים שימשו כמלשינים – גילוי שגרם לשברון לב ולפירוק קשרים; אך הרצון לדעת את האמת, בכל מחיר, גבר על הפחד מהכאב ולא מנע בעדם מלחפש אחר המידע.

אילוסטרציה: מגזין אפוק

