בנסיבות שונות אנחנו לובשים זהויות שונות – והשאלה האמיתית היא: איזו זהות עומדת מאחורי כולן?
ד"ר משה רט | 8 בספטמבר 2025 | מחשבות | 3 דק׳
מי אני לפני הכול?
הספר "עידן דרקולה" של קים ניומן מתאר עולם שבו הערפד הרוזן דרקולה (גיבור ספרו הקלאסי של בראם סטוקר), מצליח במזימתו להשתלט על אנגליה והופך לבן זוגה של המלכה ויקטוריה. בעקבות זאת הופכים הערפדים לחלק מהחברה, ומופיעים הבדלי מעמדות בינם לבין בני האדם החיים, המכונים "חמים".
באחד הקטעים בספר מתנהל דו-שיח בין שוטר בלונדון בשם מקנזי, לבין קוסטאקי, חייל ערפד:
מקנזי שואל את קוסטאקי: "אתה קודם חייל או קודם ערפד?"
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו