מי אני לפני הכול?

הספר "עידן דרקולה" של קים ניומן מתאר עולם שבו הערפד הרוזן דרקולה (גיבור ספרו הקלאסי של בראם סטוקר), מצליח במזימתו להשתלט על אנגליה והופך לבן זוגה של המלכה ויקטוריה. בעקבות זאת הופכים הערפדים לחלק מהחברה, ומופיעים הבדלי מעמדות בינם לבין בני האדם החיים, המכונים "חמים".

באחד הקטעים בספר מתנהל דו-שיח בין שוטר בלונדון בשם מקנזי, לבין קוסטאקי, חייל ערפד: