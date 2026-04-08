שר המלחמה האמריקני התייחס במסיבת עיתונאים להפסקת האש ולחומר המועשר שנותר אצל איראן: "או שהם ימסרו לנו את זה, או שנצטרך לעשות משהו אחר בעצמנו. אנחנו שומרים לעצמנו את האפשרות הזו"

אורן שלום | 8 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳

הגסת': "איראן התחננה להפסקת האש; הם יודעים שההסכם אומר שלעולם לא יהיה להם נשק גרעיני"

שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', התייחס היום במסיבת עיתונאים להפסקת האש שהוכרזה מול איראן.

לדבריו, "איראן התחננה להפסקת האש הזו, וכולנו יודעים זאת". הוא הבהיר כי המבצע "ריסק את צבא איראן והפך אותו לבלתי כשיר ללחימה לשנים רבות".

הוא ציין כי "הם עדיין יכולים לירות, אנחנו יודעים את זה. מערך הפיקוד והשליטה שלהם כה מרוסק שהם לא באמת יכולים לדבר ולתאם. אז הם עדיין עשויים לירות פה ושם, אבל זה יהיה מאוד מאוד לא חכם. אבל הם כבר לא יכולים לבנות טילים, לבנות רקטות, לבנות משגרים, או לייצר כטב"מים. המפעלים שלהם הושמדו עד היסוד, והוחזרו לאחור באופן היסטורי".

שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', 8 באפריל 2026

שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', 8 באפריל 2026 | צילום: Andrew Harnik/Getty Images

