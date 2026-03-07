השבוע הודיע נשיא ארה"ב על מינוי של הסנאטור הרפובליקני מאוקלהומה, מרקוויין מאלין לשר החדש לביטחון מולדת במקומה של קריסטי נואם. לפי דיווחים, ישנם מספר שיקולים שהובילו לצעד
דורון פסקין | 7 במרץ 2026 | חדשות | 3 דק׳
מדוע החליט טראמפ להחליף את השרה לביטחון המולדת?
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע ב-5 במרץ כי הוא מסיים את כהונתה של השרה לביטחון המולדת, קריסטי נואם, וממנה במקומה את הסנאטור הרפובליקני מאוקלהומה, מרקוויין מאלין.
נואם היא השרה הראשונה שטראמפ מפטר בכהונתו השנייה בבית הלבן, ועד כה נחשבה לאחת המקורבות אליו ולדמות מרכזית ביישום מדיניות ההגירה של הממשל.
לפי פוסט שפרסם טראמפ ברשת החברתית Truth Social, מאלין צפוי להיכנס לתפקיד ב-31 במרץ 2026, בכפוף לאישור הסנאט. נואם, מצדה, תעבור לתפקיד חדש – "שליחה מיוחדת" ליוזמת Shield of the Americas, שאמורה להיחשף בסוף השבוע באירוע בדוראל שבפלורידה.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו