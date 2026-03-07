מדוע החליט טראמפ להחליף את השרה לביטחון המולדת?

ראש הממשלה התייחס לשבוע הלחימה וסיפר כי לאחר מבצע "עם כלביא" הורה ח'מינאי לשקם את היכולות הגרעיניות והבליסטיות של איראן "ואף להטמין אותן עמוק מתחת לקרקע, מתחת להרים גבוהים, כך שהם יהיו חסינים לחלוטין מכל פגיעה"