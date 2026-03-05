גורמי מודיעין בכירים בישראל מסרו כי ההערכה בקרב מדינות המפרץ היא שהמשטר האיראני אינו ניצב בשלב זה בפני קריסה מיידית, ולכן הן חוששות כי תגובה על המתקפות שבוצעו בשטחן עלולה להוביל להסלמה ולעימות חזיתי
יוני בן מנחם | 5 במרץ 2026 | חדשות | 3 דק׳
מדינות המפרץ בין הגנה להסלמה אפשרית
המתקפות האיראניות הנרחבות על מדינות המפרץ בימים האחרונים מציבות את האזור בפני פוטנציאל להתרחבות הלחימה עוד יותר, במידה ומדינות המפרץ יחליטו להגיב.
גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי ביומיים הראשונים בלבד יורטו למעלה מ-1,500 טילים וכטב"מים, במה שנחשב למבחן המשמעותי ביותר של מערכות ההגנה האווירית במדינות אלה זה עשרות שנים. שדות תעופה, נמלים, בתי זיקוק ואף אזורים אזרחיים נכנסו למעגל האש.
איחוד האמירויות, קטאר, כווית וסעודיה הפעילו את מערכות ההגנה האווירית, סגרו חלקית את המרחב האווירי וחיזקו את התיאום הצבאי ביניהן. במקביל נרשמה פעילות דיפלומטית מואצת: שגרירי איראן זומנו לנזיפה ונשמעו הצהרות חריפות, תוך הדגשה כי מדינות המפרץ שומרות לעצמן את הזכות להגיב בהתאם לסעיף 51 לאמנת האו"ם, המעגן את זכות ההגנה העצמית במקרה של מתקפה.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו