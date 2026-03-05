כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

גורמי מודיעין בכירים בישראל מסרו כי ההערכה בקרב מדינות המפרץ היא שהמשטר האיראני אינו ניצב בשלב זה בפני קריסה מיידית, ולכן הן חוששות כי תגובה על המתקפות שבוצעו בשטחן עלולה להוביל להסלמה ולעימות חזיתי

יוני בן מנחם | 5 במרץ 2026 | חדשות | 3 דק׳

מדינות המפרץ בין הגנה להסלמה אפשרית

המתקפות האיראניות הנרחבות על מדינות המפרץ בימים האחרונים מציבות את האזור בפני פוטנציאל להתרחבות הלחימה עוד יותר, במידה ומדינות המפרץ יחליטו להגיב.

גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי ביומיים הראשונים בלבד יורטו למעלה מ-1,500 טילים וכטב"מים, במה שנחשב למבחן המשמעותי ביותר של מערכות ההגנה האווירית במדינות אלה זה עשרות שנים. שדות תעופה, נמלים, בתי זיקוק ואף אזורים אזרחיים נכנסו למעגל האש.

איחוד האמירויות, קטאר, כווית וסעודיה הפעילו את מערכות ההגנה האווירית, סגרו חלקית את המרחב האווירי וחיזקו את התיאום הצבאי ביניהן. במקביל נרשמה פעילות דיפלומטית מואצת: שגרירי איראן זומנו לנזיפה ונשמעו הצהרות חריפות, תוך הדגשה כי מדינות המפרץ שומרות לעצמן את הזכות להגיב בהתאם לסעיף 51 לאמנת האו"ם, המעגן את זכות ההגנה העצמית במקרה של מתקפה.

עשן בעקבות מתקפה איראנית בדוחא, בירת קטאר, 1 במרץ 2026

עשן בעקבות מתקפה איראנית בדוחא, בירת קטאר, 1 במרץ 2026 | צילום: Mahmud HAMS / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
הפגזות צה״ל בדרום לבנון , 5 במרץ 2026
היום השישי למבצע: נמשכות תקיפות צה"ל בלבנון ואיראן

צוות מגזין אפוק

בעיר סננדג' באיראן, שבאזור הכורדי, הותקף הלילה בניין השידור הממשלתי; בביירות הותקפו הבוקר מפקדות של חיזבאללה | דיווח מתעדכן

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, 4 במרץ 2026
מזכ"ל חיזבאללה: "המערכה הנוכחית היא קרב הגנה קיומי"

דורון פסקין

בנאום שנשא הצהיר נעים קאסם כי "אנו נלחמים בלבנון למען הגנת עמנו, והלחימה הזו אינה קשורה לשום מלחמה אחרת", וטען כי חיזבאללה "לעולם לא ייכנע"

כוחות ה-KDPI במהלך אימון, 11 בפברואר 2023
דיווח: ה-CIA פועל לחימוש כוחות כורדיים כדי להצית "חזית פנימית" נגד המשטר באיראן

דורון פסקין

לפי רשת CNN, ממשל טראמפ דן עם קבוצות אופוזיציה ומנהיגים כורדיים בעיראק באפשרות לתמיכה צבאית שתעודד עימותים עם כוחות הביטחון בגבול – בתקווה להצית מחאה רחבה בתוך איראן

מזכיר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', במהלך מסיבת העיתונאים היום
הגסת' על איראן: "רק התחלנו לצוד, לפרק, לערער, להשמיד ולהביס את היכולות שלהם"

אורן שלום

מזכיר המלחמה האמריקני אמר במסיבת עיתונאים בפנטגון כי "האיראניים גמורים, והם יודעים זאת – או שלפחות בקרוב מאוד יבינו זאת". על ישראל אמר: "להילחם כתף אל כתף עם בעלת ברית כה מוכשרת זה מכפיל כוח אמיתי ורוח רעננה"

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 24 בפברואר 2026
ישראל חיסלה את רחמאן מקדם שעמד מאחורי ניסיון התנקשות בטראמפ

יוני בן מנחם

מקדם כיהן בתפקיד ראש אגף המבצעים המיוחדים של משמרות המהפכה. גורמים בכירים בישראל מציינים כי ניסיון ההתנקשות היה ב-2024, לפני בחירתו של טראמפ לתפקיד

ספינת המלחמה האיראנית "איריס דנה"
ספינת מלחמה איראנית טבעה מול חופי סרי לנקה

דורון פסקין

שר החוץ של סרי לנקה הודיע כי חולצו 30 מלחים מהספינה, לא ברור מה עלה בגורלם של 150 נוספים. הספינה, "איריס דנה", נחשבת לאחת הספינות המודרניות יחסית בצי האיראני

שתפו: