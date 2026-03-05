מדינות המפרץ בין הגנה להסלמה אפשרית

המתקפות האיראניות הנרחבות על מדינות המפרץ בימים האחרונים מציבות את האזור בפני פוטנציאל להתרחבות הלחימה עוד יותר, במידה ומדינות המפרץ יחליטו להגיב.

גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי ביומיים הראשונים בלבד יורטו למעלה מ-1,500 טילים וכטב"מים, במה שנחשב למבחן המשמעותי ביותר של מערכות ההגנה האווירית במדינות אלה זה עשרות שנים. שדות תעופה, נמלים, בתי זיקוק ואף אזורים אזרחיים נכנסו למעגל האש.