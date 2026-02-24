ארבע שנים למלחמה, נתונים שפורסמו על ידי ממשלת אוקראינה, קבוצת הבנק העולמי, הנציבות האירופית והאו"ם, התקפות רוסיות נרחבות במהלך השנה האחרונה העמיקו את הנזק לתשתיות האנרגיה והתחבורה במדינה
דורון פסקין | 24 בפברואר 2026 | חדשות | 1 דק׳
דוח חדש מעריך: מצב התשתיות באוקראינה הוחמר; דרושים 588 מיליארד דולר לשיקום בעשור הקרוב
ארבע שנים לאחר הפלישה הרוסית לאוקראינה, פרסמו אתמול ממשלת אוקראינה, קבוצת הבנק העולמי, הנציבות האירופית והאו"ם את הערכת הנזקים והצרכים המעודכנת (RDNA5) למשק האוקראיני.
לפי הנתונים, נכון לסוף 2025, עלות השיקום וההתאוששות הכלכלית הכוללת של אוקראינה בעשור הקרוב נאמדת ב-588 מיליארד דולר – סכום גבוה כמעט פי שלושה מהתמ"ג הנומינלי המוערך של אוקראינה לשנת 2025.
כמו כן, הנזק הישיר המצטבר חצה את רף 195 מיליארד הדולר, לעומת 176 מיליארד דולר שנרשמו בהערכת השנה שעברה.
