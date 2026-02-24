כניסה
ארבע שנים למלחמה, נתונים שפורסמו על ידי ממשלת אוקראינה, קבוצת הבנק העולמי, הנציבות האירופית והאו"ם, התקפות רוסיות נרחבות במהלך השנה האחרונה העמיקו את הנזק לתשתיות האנרגיה והתחבורה במדינה

דורון פסקין | 24 בפברואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

דוח חדש מעריך: מצב התשתיות באוקראינה הוחמר; דרושים 588 מיליארד דולר לשיקום בעשור הקרוב

ארבע שנים לאחר הפלישה הרוסית לאוקראינה, פרסמו אתמול ממשלת אוקראינה, קבוצת הבנק העולמי, הנציבות האירופית והאו"ם את הערכת הנזקים והצרכים המעודכנת (RDNA5) למשק האוקראיני.

לפי הנתונים, נכון לסוף 2025, עלות השיקום וההתאוששות הכלכלית הכוללת של אוקראינה בעשור הקרוב נאמדת ב-588 מיליארד דולר – סכום גבוה כמעט פי שלושה מהתמ"ג הנומינלי המוערך של אוקראינה לשנת 2025.

כמו כן, הנזק הישיר המצטבר חצה את רף 195 מיליארד הדולר, לעומת 176 מיליארד דולר שנרשמו בהערכת השנה שעברה.

כוחות חילוץ אוקראינים באחת מזירות התקיפה הרוסיות בקייב, 28 בספטמבר 2025

כוחות חילוץ אוקראינים באחת מזירות התקיפה הרוסיות בקייב, 28 בספטמבר 2025 | צילום: Roman PILIPEY / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
בניין הקפיטול של מדינת אריזונה
בית הנבחרים באריזונה קבע הכרה ב"לגיטימיות ההיסטורית, המקראית והמשפטית" של יהודה ושומרון

דורון פסקין

שתי החלטות שעברו קובעות שהמדינה תשתמש במונח "יהודה ושומרון" במקום "הגדה המערבית" ומחזקות את הלגיטימציה של ישראל ביהודה ושומרון

צילומי מסך מתוך סרטון המתעד את התרגיל ופורסם על ידי סוכנות פארס
משמרות המהפכה קיימו תרגיל להגנת החופים במפרץ הפרסי שכלל ירי חי

דורון פסקין

בתרגיל נעשה שימוש במערכות טילים וכטב"מים מתקדמות. שר ההגנה האיראני: "אם תיכפה עלינו מלחמה – נגיב בעוצמה"

ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, 3 בדצמבר 2025
ראש ממשלת לבנון: אסור לאפשר לגורמים שאינם המדינה לגרור אותה לעימות נוסף

דורון פסקין

נוואף סלאם הביע דאגה מההצהרות של מזכ"ל חיזבאללה כי הארגון לא יעמוד מנגד אם איראן תותקף, וחזר על עמדת הממשלה שלפיה הנשק צריך להימצא בידי המדינה בלבד

השליח האמריקני, סטיב ויטקוף; שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י
איראן צפויה למסור לארה"ב הצעה להסכם חדש; בישראל מזהירים מניסיון איראני למשוך זמן

יוני בן מנחם

בכירים בישראל מעריכים כי טהראן תציג "התגמשות" מסוימת בנושא הגרעין, אותה ינסו לשווק כמשמעותית, במטרה להשאיר פתח לשיחות ולנסות לעכב תקיפה אמריקנית אפשרית

ראש ממשלת הולנד הנכנס, רוב יטן, 19 בינואר 2026
ממשלה חדשה הושבעה בהולנד – האתגרים שעל הפרק והעמדה כלפי ישראל

דורון פסקין

רוב יטן, שהושבע לראש הממשלה הצעיר ביותר בתולדות הולנד, ינהיג ממשלת מיעוט של מפלגות המרכז ימין שתידרש להכריע בין קיצוצים להעלאות מיסים כדי לממן זינוק חד בהוצאות הביטחון, לצד קידום רפורמות מואצות בשוק הדיור

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך נואמו במליאת הכנסת היום
נתניהו: "אנחנו בימים מאוד מורכבים ומאתגרים. איש אינו יודע מה ילד יום. אנו ערוכים לכל תרחיש"

אורן שלום

ראש הממשלה התייחס במליאת הכנסת למתיחות האזורית וציין: "הברית עם ארה"ב מעולם לא הייתה הדוקה יותר, כולל בין גורמי הביטחון שלנו ושירותי הביטחון שלהם. מעולם לא היה דבר כזה"

