דוח חדש מעריך: מצב התשתיות באוקראינה הוחמר; דרושים 588 מיליארד דולר לשיקום בעשור הקרוב

ראש הממשלה התייחס במליאת הכנסת למתיחות האזורית וציין: "הברית עם ארה"ב מעולם לא הייתה הדוקה יותר, כולל בין גורמי הביטחון שלנו ושירותי הביטחון שלהם. מעולם לא היה דבר כזה"