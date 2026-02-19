כניסה
יון סוק-יול הורשע ב"מרד" בעקבות הניסיון להטיל משטר צבאי ב-2024, ושיבוש פעילות הפרלמנט

דורון פסקין | 19 בפברואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

בית המשפט בדרום קוריאה גזר מאסר עולם על הנשיא לשעבר

בית המשפט המחוזי המרכזי בסיאול גזר היום מאסר עולם על נשיא דרום קוריאה לשעבר, יון סוק-יול, לאחר שהרשיע אותו בהובלת "מרד" בעקבות ניסיונו הכושל להטיל משטר צבאי בדצמבר 2024.

כך דיווחה סוכנות הידיעות הדרום קוריאנית "יונהאפ". התביעה המיוחדת ביקשה להטיל עליו עונש מוות, אך בית המשפט בחר בעונש של מאסר עולם.

בלב הכרעת הדין עמדה ההחלטה להציב כוחות סביב מתחם האספה הלאומית – הפרלמנט – ולנסות לשבש את פעילותו. השופט ג'י גווי-יון ציין במהלך הדיון כי "קשה להכחיש" שמטרת המהלך הייתה להביא לכך שהאספה הלאומית "לא תוכל לתפקד כראוי לפרק זמן משמעותי", בין היתר באמצעות חסימת הגישה אליה וצעדים שנועדו לנטרל את עבודתה. הדיון התקיים בנוכחות יון ושודר בשידור חי בטלוויזיה הלאומית של דרום קוריאה.

נשיא דרום קוריאה לשעבר, יון סוק-יאול, בבית המשפט בסיאול, 23 בינואר 2025

נשיא דרום קוריאה לשעבר, יון סוק-יאול, בבית המשפט בסיאול, 23 בינואר 2025 | צילום: Jeon Heon-Kyun - Pool/Getty Images

