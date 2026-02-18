השיחות בין אוקראינה לרוסיה בז'נבה – הצדדים הגדירו את המשא ומתן כ"קשה"; עדיין לא נקבע מועד להמשך

היום הסתיים בז'נבה יום הדיונים השני והאחרון בסבב השיחות בין רוסיה לאוקראינה בתיווך ארה"ב. לפי דיווחים שונים בסוכנויות הידיעות וברוסיה, הדיונים נמשכו כשעתיים בלבד, לעומת כשש שעות אתמול.

על פי אתר החדשות האוקראיני קייב אינדיפנדנט, במוקד הדיונים עמדו סוגיות טריטוריאליות במזרח אוקראינה, ביטחון אנרגטי והעתיד של תחנת הכוח הגרעינית זפוריז'יה – אחת הסוגיות הרגישות והנפיצות במגעים.

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, תיאר את השיחות כ"קשות" והאשים את מוסקבה ב"גרירת רגליים" מכוונת. בהתכתבות עם עיתונאים באמצעות ווטסאפ אמר כי אמנם ניכרת התקדמות מסוימת, אך הפערים בין הצדדים עדיין משמעותיים: "אפשר לראות שהושגה התקדמות, אך לעת עתה העמדות שונות, כי המשא ומתן היה קשה".