סגן נשיא ארה"ב: טראמפ ינסה מול איראן אמצעים לא צבאיים, אך אם יגיע למסקנה אחרת הוא יפעל בהתאם

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, התייחס הלילה לנושא האיראני בריאיון לתוכניתה של מייגן קלי. לדבריו, ההתמודדות עם איראן נתונה בראש ובראשונה להכרעתו של הנשיא.

"מה אנחנו צריכים לעשות עם איראן? כמה דברים. קודם כול, זו החלטה של הנשיא. בסופו של דבר הוא זה שיחליט כיצד נטפל במצב הספציפי הזה מול איראן, בדיוק כפי שהחליט על מבצע 'פטיש חצות'", אמר ואנס.