עלי שמח'אני התייחס הלילה למתיחות באזור, לאפשרות של משא ומתן על הגרעין והבהיר למדינות המפרץ כי "הסבלנות לא תחזור על עצמה". במקביל, נשיא איראן אישר כי הנחה את שר החוץ להתחיל בשיחות עם ארה"ב
דורון פסקין | 3 בפברואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
יועצו הבכיר של ח'מינאי: אם נותקף, נפעל בוודאות נגד ישראל
הלילה התראיין האדמירל עלי שמח'אני, יועצו המדיני הבכיר של המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, לערוץ הלבנוני אל-מיאדין, כשהוא לבוש מדים צבאיים. בריאיון התייחס שמח'אני להתפתחויות האחרונות, ובהן האפשרות לחידוש השיחות בנושא הגרעין, תרחישי הסלמה צבאית ותגובת איראן במקרה של תקיפה אמריקנית.
בפתח דבריו דחה שמח'אני את הרעיון להעברת מלאי האורניום המועשר למדינה אחרת, והצהיר כי "אין כל סיבה להוציא את החומרים המאוחסנים מחוץ לאיראן". לדבריו, התוכנית הגרעינית של איראן היא "תוכנית אזרחית לצרכים של שלום, המבוססת על יכולות מקומיות". עם זאת ציין כי טהראן עשויה להפחית את רמת ההעשרה מ-60% ל-20%, אך הדגיש כי "יהיה לכך מחיר".
עוד טען כי היקף מלאי האורניום המועשר אינו ידוע במלואו, משום שחלק ממנו מצוי "מתחת להריסות", והוצאתו עלולה להיות מסוכנת. לדבריו, מתקיים משא ומתן עם הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית בנוגע לגישה לאתרים ולהערכת הכמות, "תוך שמירה על ביטחון וללא סיכונים".
