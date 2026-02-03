יועצו הבכיר של ח'מינאי: אם נותקף, נפעל בוודאות נגד ישראל

הלילה התראיין האדמירל עלי שמח'אני, יועצו המדיני הבכיר של המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, לערוץ הלבנוני אל-מיאדין, כשהוא לבוש מדים צבאיים. בריאיון התייחס שמח'אני להתפתחויות האחרונות, ובהן האפשרות לחידוש השיחות בנושא הגרעין, תרחישי הסלמה צבאית ותגובת איראן במקרה של תקיפה אמריקנית.

בפתח דבריו דחה שמח'אני את הרעיון להעברת מלאי האורניום המועשר למדינה אחרת, והצהיר כי "אין כל סיבה להוציא את החומרים המאוחסנים מחוץ לאיראן". לדבריו, התוכנית הגרעינית של איראן היא "תוכנית אזרחית לצרכים של שלום, המבוססת על יכולות מקומיות". עם זאת ציין כי טהראן עשויה להפחית את רמת ההעשרה מ-60% ל-20%, אך הדגיש כי "יהיה לכך מחיר".