דיווחים באיראן: קיימת סבירות גבוהה לפתיחה במשא ומתן מול ארה"ב על הסכם גרעין חדש

דיווחים באיראן מהיום מצביעים על אפשרות להתפתחות מדינית משמעותית בין וושינגטון לטהראן. על-פי אתר החדשות של הטלוויזיה הממלכתית האיראנית, Press TV, הנשיא, מסעוד פזשכיאן, הורה על חידוש השיחות עם ארה"ב בנושא תוכנית הגרעין האיראנית.

בדיווח צוין כי גורמים "המעורים בנושא" מסרו שפזשכיאן נתן "אור ירוק" לפתיחת המשא ומתן, אם כי טרם נמסרו פרטים באשר למועד ולמקום השיחות.