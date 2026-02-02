לפי חלק מהדיווחים, הנשיא פזשכיאן הורה על חידוש השיחות. דובר משרד החוץ האיראני העלה את האפשרות כי אם אכן יתקיימו שיחות – הן ייערכו בטורקיה
דורון פסקין | 2 בפברואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
דיווחים באיראן: קיימת סבירות גבוהה לפתיחה במשא ומתן מול ארה"ב על הסכם גרעין חדש
דיווחים באיראן מהיום מצביעים על אפשרות להתפתחות מדינית משמעותית בין וושינגטון לטהראן. על-פי אתר החדשות של הטלוויזיה הממלכתית האיראנית, Press TV, הנשיא, מסעוד פזשכיאן, הורה על חידוש השיחות עם ארה"ב בנושא תוכנית הגרעין האיראנית.
בדיווח צוין כי גורמים "המעורים בנושא" מסרו שפזשכיאן נתן "אור ירוק" לפתיחת המשא ומתן, אם כי טרם נמסרו פרטים באשר למועד ולמקום השיחות.
מוקדם יותר דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית תסנים, המקורבת לממסד השמרני, כי קיימת סבירות גבוהה לפתיחת משא ומתן כבר בימים הקרובים, וכי בשיחות צפויים להשתתף דרגים בכירים. בתקשורת האיראנית הועלתה האפשרות כי מי שיובילו את המגעים הם שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, והשליח האמריקני, סטיב ויטקוף.
