כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

לפי חלק מהדיווחים, הנשיא פזשכיאן הורה על חידוש השיחות. דובר משרד החוץ האיראני העלה את האפשרות כי אם אכן יתקיימו שיחות – הן ייערכו בטורקיה

דורון פסקין | 2 בפברואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

דיווחים באיראן: קיימת סבירות גבוהה לפתיחה במשא ומתן מול ארה"ב על הסכם גרעין חדש

דיווחים באיראן מהיום מצביעים על אפשרות להתפתחות מדינית משמעותית בין וושינגטון לטהראן. על-פי אתר החדשות של הטלוויזיה הממלכתית האיראנית, Press TV, הנשיא, מסעוד פזשכיאן, הורה על חידוש השיחות עם ארה"ב בנושא תוכנית הגרעין האיראנית.

בדיווח צוין כי גורמים "המעורים בנושא" מסרו שפזשכיאן נתן "אור ירוק" לפתיחת המשא ומתן, אם כי טרם נמסרו פרטים באשר למועד ולמקום השיחות.

מוקדם יותר דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית תסנים, המקורבת לממסד השמרני, כי קיימת סבירות גבוהה לפתיחת משא ומתן כבר בימים הקרובים, וכי בשיחות צפויים להשתתף דרגים בכירים. בתקשורת האיראנית הועלתה האפשרות כי מי שיובילו את המגעים הם שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, והשליח האמריקני, סטיב ויטקוף.

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, השליח האמריקני, סטיב ויטקוף

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, השליח האמריקני, סטיב ויטקוף | צילום: OZAN KOSE/AFP via Getty Images, Anna Moneymaker/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
השליח האמריקני למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, 26 באוגוסט 2025
ויטקוף צפוי להגיע מחר לישראל; על הפרק: איראן והשלב השני ברצועת עזה

יוני בן מנחם

בכירים בירושלים אישרו כי השליח האמריקני יגיע מחר וייפגש עם ראש הממשלה נתניהו ובכירים נוספים

השליח האמריקני תום ברק, 26 באוגוסט 2025
על רקע המשבר הפוליטי בבגדד – השליח האמריקני תום ברק מונה גם לעיראק

דורון פסקין

מינויו של ברק מגיע בזמן שהפרלמנט בעיראק נכשל בהקמת ממשלה חדשה, כשבמרכז המחלוקת עומדת מועמדותו של נורי אל-מאלכי, הנחשב לפרו איראני וארה"ב מתנגדת למינויו

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 7 באפריל 2025
על רקע האפשרות למשא ומתן בין איראן לארה"ב – המסר הישראלי לבית הלבן

יוני בן מנחם

בכירים בירושלים מציינים כי ישראל הזהירה את ממשל טראמפ מפני ניסיון איראני להוביל להסכם חלקי שיכלול ויתורים מוגבלים בתחום הגרעין – אך ישמר את האיום האסטרטגי ולא יפחית את המתיחות האזורית

הכדורסלן הישראלי דני אבדיה, 2 בינואר 2026
היסטוריה ישראלית: הכדורסלן דני אבדיה נבחר לאולסטאר ה-NBA

דורון פסקין

אבדיה הפך לישראלי הראשון אי פעם שנכלל בין 24 שחקני האולסטאר, לאחר שנבחר לרשימת המחליפים של המערב על ידי מאמני הליגה. "אני נזכר בכל המסע שעברתי; זה בהחלט רגע אמוציונלי עבורי"

כוחות המשטר הסורי, 16 ביולי 2025
המשטר הסורי הודיע כי חשף חוליית טרור שפעלה בחסות חיזבאללה נגד מטרות אסטרטגיות במדינה

דורון פסקין

לפי הודעת משרד הפנים הסורי, החוליה הייתה מעורבת בשורת פיגועים, ובהם תקיפות נגד נמל תעופה אסטרטגי באזור דמשק, ואף תכננה לבצע פיגועים נוספים באמצעות כטב"מים ורקטות

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ומזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, 10 באפריל 2025
הלחץ האמריקני על קובה – מה ארה"ב רוצה להשיג?

דורון פסקין

צו נשיאותי שפרסם הבית הלבן בשבוע שעבר הגדיר את המצב מול קובה כ"מצב חירום לאומי", וקבע מכסים על מדינות שירכשו או יספקו נפט לקובה. הלילה הצהיר הנשיא טראמפ כי "ארה"ב מתחילה לשוחח עם קובה"

שתפו: