השליטה באפליקציה עוברת מידיים סיניות בלעדיות לקונסורציום בעל רוב מערבי. האלגוריתם של טיקטוק יעבור תהליך "אימון מחדש", ייבדק באופן מקיף ויאוחסן בשרתים מאובטחים של אורקל בארה"ב

דורון פסקין | 23 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

הושלמה העסקה להעברת השליטה על טיקטוק בארה"ב

חברת האם הסינית של טיקטוק, ByteDance, הודיעה הלילה כי השלימה את העסקה להקמת ישות משפטית חדשה בארה"ב – TikTok USDS Joint Venture LLC – שתשלוט בטיקטוק, תפעל כגוף עצמאי ותהיה כפופה לפיקוח דירקטוריון ייעודי.

על פי מתווה העסקה, השליטה בטיקטוק בארה"ב עוברת מידיים סיניות בלעדיות לקונסורציום בעל רוב מערבי. משקיעים אמריקנים ובין-לאומיים יחזיקו ב-80.1% מהמיזם המשותף, בעוד ByteDance תיוותר עם אחזקת מיעוט של 19.9% בלבד.

בראש המיזם יעמוד אדם פרסר, בכיר בטיקטוק, ולצידו יכהן ויל פארל, כקצין אבטחת המידע הראשי. שלושה משקיעים מנהלים יתמכו בפעילות: ענקית הטכנולוגיה אורקל, קרן ההשקעות הפרטיות סילבר לייק וחברת ההשקעות MGX מאיחוד האמירויות – כל אחת מהן תחזיק ב-15% מהמיזם.

משרדי טיקטוק בקליפורניה ארה״ב, 25 בספטמבר 2025

משרדי טיקטוק בקליפורניה ארה״ב, 25 בספטמבר 2025 | צילום: Mario Tama/Getty Images

