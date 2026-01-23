הושלמה העסקה להעברת השליטה על טיקטוק בארה"ב

נשיא ארה"ב אמר בנאומו בפורום הכלכלי בדאבוס כי "מה שאני מבקש זה חתיכת קרח קרה וממוקמת בצורה גרועה, שיכולה לשחק תפקיד חיוני בשלום עולמי ובהגנה עולמית". על פירוק חמאס מנשקו הוא אמר: "אם הם לא יעשו את זה, הם יושמדו לגמרי"