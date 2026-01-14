כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

נשיא ארה"ב התייחס לחשיבות של גרינלנד לביטחון הלאומי וטען: נאט"ו הופכת להרבה יותר אימתנית ויעילה כאשר גרינלנד נמצאת בידי ארה"ב"

אורן שלום | 14 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

טראמפ: "גרינלנד חיונית לכיפת הזהב שאנו בונים"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס היום בפוסט שפרסם ב-Truth Social לרצון להחזיק בגרינלנד. טראמפ כתב כי "ארה"ב זקוקה לגרינלנד למטרות של ביטחון לאומי. היא חיונית לכיפת הזהב שאנו בונים. נאט"ו צריכה להוביל את הדרך כדי שנשיג אותה". כיפת הזהב היא מערך הגנה אווירית עתידי שנועד להגן על ארה"ב.

לדבריו של טראמפ, "אם לא נעשה זאת, רוסיה או סין יעשו זאת – וזה לא הולך לקרות! מבחינה צבאית, ללא העוצמה האדירה של ארה"ב, שחלק גדול ממנה בניתי במהלך כהונתי הראשונה וכעת אני מעלה לרמה חדשה וגבוהה עוד יותר, נאט"ו לא הייתה כוח יעיל או גורם מרתיע – אפילו לא קרוב!"

בירת גרינלד, נואוק, 13 במאץ 2025

בירת גרינלד, נואוק, 13 במאץ 2025 | צילום: Joe Raedle/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
כוחות המשטר הסורי בחלב, 10 בינואר 2026
המתיחות באזור חלב: חילופי אש הלילה בין כוחות המשטר ל-SDF; הצדדים מאשימים אחד את השני

דורון פסקין

המשטר הסורי הכריז על האזור ממזרח לחלב כשטח צבאי סגור וקרא לכוחות חמושים לסגת מזרחה

בסיס חיל האוויר האמריקני אל-עודייד בקטאר, 25 ביוני 2022
דיווח: ארה"ב הורתה לפנות חלק מהצוותים בבסיס חיל האוויר שלה בקטאר

אורן שלום

לפי סוכנות הידיעות רויטרס, על הצוותים להתפנות מהבסיס, בו מוצבים כ-10,000 חיילים אמריקנים, עד היום בערב

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ומזכיר ההגנה האמריקני, פיט הגסת', 3 בינואר 2026
ישראל ממשיכה לעקוב בדריכות אחר האפשרות שטראמפ יורה בקרוב על תקיפה באיראן

יוני בן מנחם

אמש כינס ראש הממשלה את הקבינט לדיון מקיף בהתפתחויות באיראן. גורמים בכירים בירושלים סבורים כי נשיא ארה"ב יורה על תקיפה, אך טרם ידוע העיתוי לכך. לדבריהם, מתקיים שיתוף פעולה הדוק עם ארה"ב בנושא

יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, ונשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, במתחם הנשיאותי באנקרה, 22 ביוני 2022
חשש בעולם הערבי: נפילת המשטר האיראני עלולה לערער את היציבות האזורית

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מציינים כי למרות העוינות ההיסטורית מול איראן, מדינות ערב הסוניות מעדיפות יציבות באיראן על פני כאוס פנימי שעשוי להשפיע על הכלכלה האזורית ולחזק את ההשפעה הישראלית

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 13 בינואר 2026, מישיגן
דיווח: לפחות 2,571 בני אדם נהרגו בהפגנות; טראמפ: אם איראן תתחיל בהוצאות להורג ננקוט תגובה חזקה מאוד

דורון פסקין

טראמפ נשאל על היעד הסופי באיראן והשיב: "היעד הסופי הוא לנצח. אני אוהב לנצח"

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, והסנאטור הרפובליקני, לינדזי גרהאם
הסנאטור גרהאם מתאר כיצד עשויה להיראות העזרה האמריקנית: "בלי חיילים על הקרקע; גל עצום של מתקפות צבאיות, סייבר ופסיכולוגיות"

צוות מגזין אפוק

גרהאם התייחס לאפשרות של התערבות אמריקנית ולעתיד המשטר האיראני: "מכת המוות לאייתולות תהיה שילוב של האומץ הפטריוטי המדהים של המפגינים, ושל פעולה נחרצת מצד הנשיא טראמפ"

שתפו: