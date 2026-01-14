טראמפ: "גרינלנד חיונית לכיפת הזהב שאנו בונים"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס היום בפוסט שפרסם ב-Truth Social לרצון להחזיק בגרינלנד. טראמפ כתב כי "ארה"ב זקוקה לגרינלנד למטרות של ביטחון לאומי. היא חיונית לכיפת הזהב שאנו בונים. נאט"ו צריכה להוביל את הדרך כדי שנשיג אותה". כיפת הזהב היא מערך הגנה אווירית עתידי שנועד להגן על ארה"ב.

לדבריו של טראמפ, "אם לא נעשה זאת, רוסיה או סין יעשו זאת – וזה לא הולך לקרות! מבחינה צבאית, ללא העוצמה האדירה של ארה"ב, שחלק גדול ממנה בניתי במהלך כהונתי הראשונה וכעת אני מעלה לרמה חדשה וגבוהה עוד יותר, נאט"ו לא הייתה כוח יעיל או גורם מרתיע – אפילו לא קרוב!"