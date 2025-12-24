באוקראינה דווח כי אזרחים אוקראינים רבים עשויים לאבד את בתיהם בעקבות חוק עליו חתם נשיא רוסיה, במה שמהווה חלק מתהליך האינטגרציה שמבצעת רוסיה באותם אזורים
דאגה באוקראינה בעקבות חוק רוסי חדש המאפשר להפקיע בתים בשטחים שנכבשו ולהעבירם לבעלות רוסית
אתמול דיווח אתר החדשות קייב אינדפנדנט כי בקרב אזרחים אוקראינים רבים גוברת הדאגה בעקבות החוק החדש עליו חתם בשבוע שעבר נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, הקובע כי רוסיה תוכל להפקיע בתים של אוקראינים באזורים שכבשה.
החוק מעניק לרשויות שהוקמו בידי מוסקבה בחלקים הכבושים של מחוזות דונצק, לוהנסק, חרסון וזפוריז’יה מסלול מוסדר להכרזה על נכסי מגורים ככאלה שיש להם "סימנים של נכס חסר בעלים", ולהעברתם לבעלות "ציבורית" של המחוזות או של הרשויות המוניציפליות המקומיות.
על פי הדיווח, אלפי אזרחים אוקראינים עלולים לעמוד בפני אובדן בתיהם. האתר ציטט תושבים אוקראינים שהביעו חשש כבד כי השלטונות הרוסיים יפקיעו את נכסיהם, תוך שהם מציינים כי אין בידיהם כלים אפקטיביים להתמודד עם המהלך או למנוע אותו.
