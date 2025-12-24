כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

באוקראינה דווח כי אזרחים אוקראינים רבים עשויים לאבד את בתיהם בעקבות חוק עליו חתם נשיא רוסיה, במה שמהווה חלק מתהליך האינטגרציה שמבצעת רוסיה באותם אזורים

דורון פסקין | 24 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

דאגה באוקראינה בעקבות חוק רוסי חדש המאפשר להפקיע בתים בשטחים שנכבשו ולהעבירם לבעלות רוסית

אתמול דיווח אתר החדשות קייב אינדפנדנט כי בקרב אזרחים אוקראינים רבים גוברת הדאגה בעקבות החוק החדש עליו חתם בשבוע שעבר נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, הקובע כי רוסיה תוכל להפקיע בתים של אוקראינים באזורים שכבשה.

החוק מעניק לרשויות שהוקמו בידי מוסקבה בחלקים הכבושים של מחוזות דונצק, לוהנסק, חרסון וזפוריז’יה מסלול מוסדר להכרזה על נכסי מגורים ככאלה שיש להם "סימנים של נכס חסר בעלים", ולהעברתם לבעלות "ציבורית" של המחוזות או של הרשויות המוניציפליות המקומיות.

על פי הדיווח, אלפי אזרחים אוקראינים עלולים לעמוד בפני אובדן בתיהם. האתר ציטט תושבים אוקראינים שהביעו חשש כבד כי השלטונות הרוסיים יפקיעו את נכסיהם, תוך שהם מציינים כי אין בידיהם כלים אפקטיביים להתמודד עם המהלך או למנוע אותו.

אוקראינים במחוז חרסון שנכבש על ידי רוסיה, 2 בפברואר 2023

אוקראינים במחוז חרסון שנכבש על ידי רוסיה, 2 בפברואר 2023 | צילום: GENYA SAVILOV/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן
התחזקות היחסים עם קפריסין ויוון והמסר לארדואן

יוני בן מנחם

על רקע הפסגה המשולשת שהתקיימה השבוע בהשתתפות ראש הממשלה ומנהיגי קפריסין ויוון, אומרים גורמים בכירים בירושלים כי בשלב זה לא התקבלה החלטה על הקמת כוח צבאי משותף, אך לארדואן הועבר מסר ברור: להפחית את ניסיונותיו להגביר מעורבות צבאית בסוריה וברצועת עזה

אחמד עלי שכר, הקצין לשעבר במנגנון הביטחון הכללי של לבנון שנעדר
היעלמותו של הקצין לשעבר במנגנון הביטחון הלבנוני והקשר לרון ארד

דורון פסקין

בלבנון דווח על היעלמותו של עלי שכר, שנעדר מאז שבוע שעבר. דיווחים ערביים מצביעים על האפשרות כי נחטף על ידי ישראל על רקע מעורבותו ומעורבות משפחתו בחטיפת הנווט רון ארד

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, במהלך נאום בפלמנט האיראני, 21 באוגוסט 2024
איומי הדחה בפרלמנט האיראני: הכלכלה במוקד

דורון פסקין

ריבוי בקשות "אסתיזאח" נגד שרים מאיים על יציבות ממשלת פזשכיאן ומעמיק את העימות בין הרשויות

תיעוד מתקיפה על נמל סודאן, 6 במאי 2025
האם ממשל טראמפ יצליח לכפות הפוגה במלחמה בסודאן?

יוני בן מנחם

מזכיר המדינה האמריקני הציב לצדדים הלוחמים אולטימטום להגעה להפסקת אש בלחימה בתוך כ-10 ימים. שאלה מרכזית שעולה כעת היא האם הצעד האמריקני יסמן נקודת מפנה, או יצטרף לשורה ארוכה של יוזמות שנכשלו

בירת קובה, הוואנה, בעת הפסקת חשמל בעיר, 3 בדצמבר 2025
האם המצור הימי על הנפט של ונצואלה "חונק" את רשת החשמל בקובה?

דורון פסקין

חברת החשמל הלאומית בקובה עדכנה על מחסור ניכר בדלק ודיווחה על ליקויים באספקת החשמל במדינה. לפי דיווחים, המצור האמריקני על ונצואלה הביא לעצירה של אספקת הנפט לקובה

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 18 בדצמבר 2025
טראמפ על פרסום התמונות מ"תיקי אפשטיין": זה דבר נורא שעלול להרוס מוניטין של אדם, רק משום שנראה לצדו

דורון פסקין

נשיא ארה"ב התייחס לראשונה לשחרור המסמכים מתיק החקירה של אפשטיין, והזהיר מפגיעה בשמם של אנשי ציבור. מקבץ המסמכים שפורסם עד כה כולל דוחות משטרה, חומרים משלימים, תמלילים מהליכים משפטיים ואלפי תמונות בהן נראו בין היתר ביל קלינטון, מייקל ג'קסון, קווין ספייסי ואופרה וינפרי

שתפו: