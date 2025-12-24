דאגה באוקראינה בעקבות חוק רוסי חדש המאפשר להפקיע בתים בשטחים שנכבשו ולהעבירם לבעלות רוסית

אתמול דיווח אתר החדשות קייב אינדפנדנט כי בקרב אזרחים אוקראינים רבים גוברת הדאגה בעקבות החוק החדש עליו חתם בשבוע שעבר נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, הקובע כי רוסיה תוכל להפקיע בתים של אוקראינים באזורים שכבשה.

החוק מעניק לרשויות שהוקמו בידי מוסקבה בחלקים הכבושים של מחוזות דונצק, לוהנסק, חרסון וזפוריז’יה מסלול מוסדר להכרזה על נכסי מגורים ככאלה שיש להם "סימנים של נכס חסר בעלים", ולהעברתם לבעלות "ציבורית" של המחוזות או של הרשויות המוניציפליות המקומיות.