פרשת ריגול נוספת: ויטלי זביאגינצב גויס על ידי מפעיל איראני שכינה עצמו "רומן" וטען כי הוא מתגורר ברוסיה. הוא נעצר לאחר שהגיע לבסיס חיל האוויר ברמת דוד במטרה לצלם ולתעד את המקום

אורן שלום | 19 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

כתב אישום הוגש נגד אזרח רוסי השוהה בישראל בגין ריגול עבור איראן

פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד ויטלי זביאגינצב, אזרח רוסי השוהה בישראל לצורכי עבודה, בעבירות של מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לאויב.

משב"כ ומשטרת ישראל נמסר כי החל מחודש אוקטובר האחרון עמד זביאגינצב בקשר עם גורם מטעם המודיעין האיראני, שכינה את עצמו "רומן" וטען כי הוא מתגורר ברוסיה.

על פי הודעת הפרקליטות, זביאגינצב התבקש לבצע משימות תיעוד של מתקנים רגישים וכלי שיט צבאיים. במסגרת זו צילם אתרים שונים כולל נמל אילת, נמל אשדוד, נמל חיפה, המרינה בהרצליה ובתי הזיקוק בחיפה.

רכב משטרה

רכב משטרה | צילום: Fotokon/shutterstock

כתבות נוספות
בניין הקרמלין במוסקבה, 2 בדצמבר 2025
מדוע רובל חזק מדאיג את הקרמלין? | פרשנות

דורון פסקין

למרות הסנקציות והמלחמה, הרובל נותר יציב יחסית ואף התחזק בשנה האחרונה. מבנה הכלכלה הרוסית מציב את הבנק המרכזי בדילמה

בית הדין הפלילי הבין-לאומי (ICC) בהאג, 8 במרץ 2024
ארה"ב הטילה סנקציות על שופטים בבית הדין הפלילי הבין-לאומי בהאג

דורון פסקין

הסנקציות הוטלו על שני שופטים לאחר שבית הדין דחה את הערעור של ישראל על ההליך המתנהל נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר גלנט. המשמעות: נכסיהם של השופטים בארה"ב יוקפאו והם ינותקו מהמערכת הבנקאית הבין-לאומית הנשענת על הדולר האמריקני

סכר אל-נהדה, 9 בספטמבר 2025
המתיחות בין מצרים לאתיופיה מחריפה על רקע המחלוקת סביב סכר אל-נהדה שהקימה אתיופיה

יוני בן מנחם

בקהיר מזהירים כי הסכר עלול לסכן את חלקה של מצרים במי הנילוס ואף חידשו לאחרונה את האיום להשתמש "בכל האמצעים הקיימים"

ספינות חיל הים של טייוואן במהלך אימון, 31 בינואר 2024
ארה"ב וטייוואן סיכמו על עסקת נשק בשווי של כ-11 מיליארד דולר; סין תקפה: "הפרה חמורה של עיקרון סין האחת"

דורון פסקין

הוצאת העסקה לפועל תלויה כעת באישור הקונגרס שיוכל להגיש הסתייגויות בתוך 30 יום. שר החוץ של טייוואן הביע שביעות רצון מאסטרטגיית הביטחון הלאומית החדשה של ארה"ב המחזקת את היכולות הצבאיות של ארצו "להרתיע סכסוכים במצרי טייוואן"

תמונה שפורסמה בלבנון ויוחסה לתקיפה הישראלית היום
צה"ל תקף במספר אזורים בלבנון, כולל בעומק המדינה

צוות מגזין אפוק

במסגרת התקיפות הושמדו תשתיות טרור וקני שיגור במחנה צבאי ששימש את חיזבאללה לאימונים והכשרות של מחבלים ואחסון אמל"ח. בלבנון דווח כי התקיפות התמקדו במערב בקעת הלבנון ובאזור נבטיה

שר החוץ גדעון סער, שר החוץ של יוון יורגוס יראפטריטיס ושר החוץ של קפריסין קונסטנטינוס קומבוס, 13 במרץ 2025
דיווח: ביוון בוחנים הקמת "כוח תגובה מהירה" משותף עם ישראל וקפריסין

דורון פסקין

על פי העיתון היווני TA NEA, היוזמה נבחנת על רקע התחזקות הצבא הטורקי, וכוללת כוח חטיבתי שיכלול כ-2500 חיילים משלוש המדינות, עם רכיב אווירי וימי. עם זאת, בשלב זה עדיין מדובר בנושא שנמצא בבחינה

