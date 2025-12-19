פרשת ריגול נוספת: ויטלי זביאגינצב גויס על ידי מפעיל איראני שכינה עצמו "רומן" וטען כי הוא מתגורר ברוסיה. הוא נעצר לאחר שהגיע לבסיס חיל האוויר ברמת דוד במטרה לצלם ולתעד את המקום
כתב אישום הוגש נגד אזרח רוסי השוהה בישראל בגין ריגול עבור איראן
פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד ויטלי זביאגינצב, אזרח רוסי השוהה בישראל לצורכי עבודה, בעבירות של מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לאויב.
משב"כ ומשטרת ישראל נמסר כי החל מחודש אוקטובר האחרון עמד זביאגינצב בקשר עם גורם מטעם המודיעין האיראני, שכינה את עצמו "רומן" וטען כי הוא מתגורר ברוסיה.
על פי הודעת הפרקליטות, זביאגינצב התבקש לבצע משימות תיעוד של מתקנים רגישים וכלי שיט צבאיים. במסגרת זו צילם אתרים שונים כולל נמל אילת, נמל אשדוד, נמל חיפה, המרינה בהרצליה ובתי הזיקוק בחיפה.
