כתב אישום הוגש נגד אזרח רוסי השוהה בישראל בגין ריגול עבור איראן

פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד ויטלי זביאגינצב, אזרח רוסי השוהה בישראל לצורכי עבודה, בעבירות של מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לאויב.

משב"כ ומשטרת ישראל נמסר כי החל מחודש אוקטובר האחרון עמד זביאגינצב בקשר עם גורם מטעם המודיעין האיראני, שכינה את עצמו "רומן" וטען כי הוא מתגורר ברוסיה.