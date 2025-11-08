זוהתה גופתו של רס"ב במיל' ליאור רודאיף ז"ל שהושב אמש לישראל

צה"ל ומשרד ראש הממשלה הודיעו הבוקר כי לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, משפחתו של רס"ב במיל' ליאור רודאיף ז"ל התבשרה כי גופתו הושבה לישראל מרצועת עזה.

רודאיף ז"ל, היה סגן רבש"ץ וחבר כיתת הכוננות בקיבוץ ניר יצחק. הוא נהרג בקרב ההגנה על הקיבוץ בבוקר ה-7 באוקטובר 2023 וגופתו נחטפה על ידי הג'יהאד האסלאמי.