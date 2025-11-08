כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

רודאיף ז"ל היה סגן רבש"ץ בכיתת הכוננות של קיבוץ ניר יצחק ונהרג בהגנה על היישוב ב-7 באוקטובר

אורן שלום | 8 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

זוהתה גופתו של רס"ב במיל' ליאור רודאיף ז"ל שהושב אמש לישראל

צה"ל ומשרד ראש הממשלה הודיעו הבוקר כי לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, משפחתו של רס"ב במיל' ליאור רודאיף ז"ל התבשרה כי גופתו הושבה לישראל מרצועת עזה.

רודאיף ז"ל, היה סגן רבש"ץ וחבר כיתת הכוננות בקיבוץ ניר יצחק. הוא נהרג בקרב ההגנה על הקיבוץ בבוקר ה-7 באוקטובר 2023 וגופתו נחטפה על ידי הג'יהאד האסלאמי.

רס"ב במיל' ליאור רודאיף ז"ל

רס"ב במיל' ליאור רודאיף ז"ל

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
רכב הצלב האדום ברצועת עזה | צילום: SAEED JARAS/Middle East Images/AFP via Getty Images
ארון של חלל חטוף הועבר לידי ישראל

צוות מגזין אפוק

הארון יועבר למכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי

ראש עיריית ניו-יורק, זוהראן ממדאני
בעולם הערבי חוגגים את ניצחון ממדאני; בישראל מזהירים משינוי עומק בחברה האמריקנית

יוני בן מנחם

גורמים במשרד החוץ אומרים כי מעמדה המיוחד של ישראל בארה"ב כבר אינו מובן מאליו, והדור הצעיר מתייחס לסוגיה הפלסטינית באופן ביקורתי יותר. בירושלים מצפים מטראמפ לפעול להחלשת השפעתו של ממדאני

נשיא קזחסטן, קסים-ז'ומארט טוקאייב, נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו | צילום:
קזחסטן מצטרפת להסכמי אברהם: צעד סמלי או מהלך בעל משמעות?

דורון פסקין

בשונה מהמדינות הקודמות שהצטרפו להסכמי אברהם, קזחסטן היא מדינה מוסלמית במרכז אסיה המקיימת יחסים דיפלומטיים עם ישראל כבר שלושה עשורים. טראמפ: "ישנן מדינות רבות נוספות המבקשות להצטרף למועדון העוצמה הזה"

העיר אל-פאשר שבדארפור, 5 בנובמבר 2019
נקודת מפנה במלחמה בסודאן – מעוז הצבא בדארפור נפל

יוני בן מנחם

כוחות "התמיכה המהירה" ובני בריתם השתלטו בימים האחרונים על העיר אל-פאשר. דיווחים שמגיעים מהעיר מדברים על טבח רחב היקף

תיעוד מתקיפה של צה״ל בדרום לבנון היום
צה"ל השלים גל תקיפות בדרום לבנון; הותקפו תשתיות טרור ומחסני אמל"ח של "כוח רדואן"

דורון פסקין

חיל האוויר המשיך בפעולותיו נגד ניסיונות ההתחמשות של חיזבאללה

פריז, בירת צרפת, 26 באוקטובר 2025
דו"ח של מרכז מחקר צרפתי: רשת ריגול והשפעה איראנית חודרת לעומק המדינה

דורון פסקין

דו"ח שהוגש לפרלמנט ולשר הפנים הצרפתי על ידי מרכז המחקר הצרפתי העצמאי, "צרפת 2050", מתאר מנגנון איראני הפועל זה עשרות שנים, משגרירויות ואקדמיה ועד פוליטיקה ותקשורת – במטרה לעצב תודעה ולהשפיע על קבלת ההחלטות בפריז

שתפו: