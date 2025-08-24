משבר דלק ברוסיה: ירידה דרמטית בייצור ועלייה חדה במחירים

שוק הדלק הרוסי מציג בשבועות האחרונים סימנים למשבר דלק שלפי הערכות צפוי להחמיר בתקופה הקרובה.

מקור המשבר הוא בשילוב בין ירידה חדה בתפוקת בתי הזיקוק, על רקע מתקפות אוקראיניות על מתקנים אסטרטגיים, לבין השבתות יזומות ומתארכות של קווי ייצור לצורכי תחזוקה. השבתות אלה מתארכות, בין היתר, עקב הקשיים שגורמות הסנקציות הבין-לאומיות, אשר מקשות על יבוא חלקי חילוף.