 משבר דלק ברוסיה: ירידה דרמטית בייצור ועלייה חדה במחירים
השלכות המלחמה עם אוקראינה באות לידי ביטוי בצורה ניכרת בשוק הדלקים במדינה. מומחים מעריכים כי המשבר עשוי להחריף

דורון פסקין | 24 באוגוסט 2025 | חדשות | 2 דק׳

שוק הדלק הרוסי מציג בשבועות האחרונים סימנים למשבר דלק שלפי הערכות צפוי להחמיר בתקופה הקרובה.

מקור המשבר הוא בשילוב בין ירידה חדה בתפוקת בתי הזיקוק, על רקע מתקפות אוקראיניות על מתקנים אסטרטגיים, לבין השבתות יזומות ומתארכות של קווי ייצור לצורכי תחזוקה. השבתות אלה מתארכות, בין היתר, עקב הקשיים שגורמות הסנקציות הבין-לאומיות, אשר מקשות על יבוא חלקי חילוף.

העיתון הרוסי לענייני כלכלה ועסקים "קומרסנט" דיווח כי מאז תחילת שנת 2025 נרשמה עלייה חדה במחירי הבנזין הסיטונאיים, בעוד שהתפוקה נמצאת במגמת ירידה ברורה. על פי הנתונים, התפוקה היומית הממוצעת של בנזין ירדה מ־123,600 טון בינואר ל־102,200 טון בלבד במהלך 19 הימים הראשונים של החודש הנוכחי.

בית הזיקוק וולגוגרד

בית הזיקוק וולגוגרד | שימוש לפי סעיף 27א׳

