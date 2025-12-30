גורמים בכירים בישראל מסרו כי איראן דרוכה ונתונה בלחץ לנוכח ההצהרות שהושמעו אתמול בפגישתם של נתניהו וטראמפ בפלורידה, ומפרשת אותם כאור ירוק לפעולה צבאית ישראלית. זאת על רקע משבר כלכלי פנימי חריף שהצית מחאות במדינה, ומעלה חשש מתסיסה פנימית
יוני בן מנחם | 30 בדצמבר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
האתגר הכפול של איראן – איומים מארה"ב וישראל לצד משבר כלכלי פנימי | פרשנות
גורמים ביטחוניים בכירים בישראל מסרו כי ההנהגה האיראנית נתונה בלחץ גובר בעקבות האיומים שהשמיע אתמול נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, במהלך פגישתו עם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, וכן בשל תמיכתו העקרונית באפשרות של תקיפה צבאית נגד פרויקט הטילים הבליסטיים ואתרי הגרעין של איראן – אם טהראן תנסה לשקם אותם.
במסיבת עיתונאים שקיים עם נתניהו לאחר הפגישה ביניהם אמר טראמפ: "אני מקווה שהם לא מנסים להיבנות מחדש, כי אם כן, לא תהיה לנו ברירה אלא למגר את ההתחזקות הזאת במהירות רבה. אז אני מקווה שאיראן לא מנסה להיבנות מחדש, כפי שקראתי שהם בונים נשק ודברים אחרים".
מוקדם יותר, במסיבת עיתונאים שהתקיימה עם הגעתו של נתניהו לאחוזת מאר א-לאגו בפלורידה, נשאל טראמפ האם יתמוך בתקיפה באיראן והשיב: "אם הם ימשיכו עם הטילים כן. אם ימשיכו עם הגרעין אז במיידי".
