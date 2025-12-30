כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

גורמים בכירים בישראל מסרו כי איראן דרוכה ונתונה בלחץ לנוכח ההצהרות שהושמעו אתמול בפגישתם של נתניהו וטראמפ בפלורידה, ומפרשת אותם כאור ירוק לפעולה צבאית ישראלית. זאת על רקע משבר כלכלי פנימי חריף שהצית מחאות במדינה, ומעלה חשש מתסיסה פנימית

יוני בן מנחם | 30 בדצמבר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

האתגר הכפול של איראן – איומים מארה"ב וישראל לצד משבר כלכלי פנימי | פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים בישראל מסרו כי ההנהגה האיראנית נתונה בלחץ גובר בעקבות האיומים שהשמיע אתמול נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, במהלך פגישתו עם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, וכן בשל תמיכתו העקרונית באפשרות של תקיפה צבאית נגד פרויקט הטילים הבליסטיים ואתרי הגרעין של איראן – אם טהראן תנסה לשקם אותם.

במסיבת עיתונאים שקיים עם נתניהו לאחר הפגישה ביניהם אמר טראמפ: "אני מקווה שהם לא מנסים להיבנות מחדש, כי אם כן, לא תהיה לנו ברירה אלא למגר את ההתחזקות הזאת במהירות רבה. אז אני מקווה שאיראן לא מנסה להיבנות מחדש, כפי שקראתי שהם בונים נשק ודברים אחרים".

מוקדם יותר, במסיבת עיתונאים שהתקיימה עם הגעתו של נתניהו לאחוזת מאר א-לאגו בפלורידה, נשאל טראמפ האם יתמוך בתקיפה באיראן והשיב: "אם הם ימשיכו עם הטילים כן. אם ימשיכו עם הגרעין אז במיידי".

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, והמנהיג העליון, עלי ח'מינאי

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, והמנהיג העליון, עלי ח'מינאי | צילום: khamenei.ir

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מימין: חנויות סגורות בבזאר טהראן, 22 ביוני 2025, משמאל: מחאות הסוחרים בטהראן היום
מחאת הסוחרים בטהראן – מי מפגין, מדוע וכמה זה משמעותי | פרשנות

דורון פסקין

המצב הכלכלי הקשה באיראן הביא בימים האחרונים חלק מבעלי החנויות בבזאר של טהראן, הנחשב ללב המסחר בעיר הבירה, לצאת למחאה גלויה

נשיא לבנון, ג'וזף עון, וראש הממשלה, נוואף סלאם, 5 בספטמבר 2025
ממשלת לבנון ממתינה בדריכות לתוצאות פגישת נתניהו-טראמפ | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מציינים כי בביירות גובר החשש שטראמפ יעניק לנתניהו אור ירוק לפתיחה במבצע צבאי רחב נגד חיזבאללה בימים הקרובים

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו | צילום: אבי אוחיון, לע"מ
האם נתניהו וטראמפ יודיעו על השקת השלב השני בתוכנית השלום האמריקנית? | פרשנות

יוני בן מנחם

נשיא ארה"ב רוצה לשדר לעולם כי הוא ממשיך לקדם את תוכניתו, ראש הממשלה מצידו לא מוכן לוותר על פירוק חמאס מנשקו. גורמים בכירים בישראל מעריכים כי הפגישה עשויה לייצר כותרות על "התקדמות", אך השאלה המהותית היא האם יהיה מדובר במהלך שמניח תשתית אמיתית לסיום המלחמה

דגל דאע"ש בעיראק, 3 בנובמבר 2017
אחרי הח'ליפות: האסטרטגיה החדשה של דאע"ש והאתגר למערב | פרשנות

יוני בן מנחם

ארגון הטרור כבר לא שולט בשטחים נרחבים כבעבר, ועושה כעת שימוש ברשתות דיגיטליות להפצת האידיאולוגיה הקיצונית שלו

טנקים ישראלים בגבול לבנון, 24 בנובמבר 2025
המתיחות בין לבנון לאיראן נמשכת; בישראל עוקבים ומזהים הזדמנות | פרשנות

יוני בן מנחם

מאמציה של איראן לשמר את כוחו של חיזבאללה ולהתערב בענייניה הפנימיים של לבנון מגיעים על רקע מחלוקות פנימיים בתוך הציר השיעי. גורמים בכירים בישראל טוענים כי המציאות המורכבת מאפשרת לישראל להעמיק את מדיניות ההרתעה מול ארגון הטרור בלבנון בתנאים שלה

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, 6 בדצמבר 2025
סוריה ניצבת מול אתגר גדול למיגור דאע"ש; בישראל עוקבים בדריכות | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מדגישים כי נשיא סוריה יתקשה מאוד להביס לחלוטין את דאע"ש, זאת על רקע הוואקום השלטוני והחברתי במדינה המהווה זרז להתפשטותו של ארגון הטרור. במקביל, ארה"ב מגבירה את הלחץ על המשטר הסורי ודורשת תוצאות בשטח

שתפו: