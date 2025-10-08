מאחורי ההצהרות על "הגנה הדדית" מסתתרת מערכת אינטרסים כלכלית וביטחונית – והזדמנות ללחוץ על וושינגטון
איל לוינטר | 8 באוקטובר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
מה משתמע מהסכם ההגנה ההדדי בין סעודיה לפקיסטן? | פרשנות
רקע
ב-17 בספטמבר נחתם הסכם הגנה אסטרטגי בין סעודיה לפקיסטן. סעיף הליבה של ההסכם קובע כי מתקפה על אחת המדינות תיחשב למתקפה על שתיהן.
פקיסטן, מעצמה גרעינית סונית המחזיקה לפי הערכות בכ-170 ראשי קרב גרעיניים – בעיקר ליצירת איזון מול הודו – שומרת על נוכחות צבאית בסעודיה מאז שנות ה-70, לעתים בהיקף של למעלה מ-10,000 חיילים. במהלך מלחמת המפרץ בשנות ה-90 תרמו כוחות פקיסטניים להגנת שטחי סעודיה והאתרים הקדושים שבה. כיום מתמקדת נוכחותם בממלכה באימון, ייעוץ ותמיכה בביטחון הפנים והגבולות, ולא בפעילות לחימה מחוץ לה.
היחסים בין שתי המדינות נשענים גם על תלות כלכלית: פקיסטן, שידועה בכלכלתה החלשה, מקבלת מסעודיה סיוע פיננסי מעת לעת – לדוגמה, דחיית תשלום של 1.2 מיליארד דולר עבור נפט ב-2025, וחבילת סיוע של 6 מיליארד דולר ב-2018. בנוסף, כ-2.6 מיליון פקיסטנים עובדים בסעודיה ומעבירים הביתה מדי חודש סכומי מטבע חוץ משמעותיים.
