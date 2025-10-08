מה משתמע מהסכם ההגנה ההדדי בין סעודיה לפקיסטן? | פרשנות

רקע

ב-17 בספטמבר נחתם הסכם הגנה אסטרטגי בין סעודיה לפקיסטן. סעיף הליבה של ההסכם קובע כי מתקפה על אחת המדינות תיחשב למתקפה על שתיהן.

פקיסטן, מעצמה גרעינית סונית המחזיקה לפי הערכות בכ-170 ראשי קרב גרעיניים – בעיקר ליצירת איזון מול הודו – שומרת על נוכחות צבאית בסעודיה מאז שנות ה-70, לעתים בהיקף של למעלה מ-10,000 חיילים. במהלך מלחמת המפרץ בשנות ה-90 תרמו כוחות פקיסטניים להגנת שטחי סעודיה והאתרים הקדושים שבה. כיום מתמקדת נוכחותם בממלכה באימון, ייעוץ ותמיכה בביטחון הפנים והגבולות, ולא בפעילות לחימה מחוץ לה.