דרור אור ז"ל נרצח ב-7 באוקטובר וגופתו נחטפה לרצועת עזה. מותו נקבע ב-2 במאי 2024
צוות מגזין אפוק | 26 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
זוהתה גופתו של החלל החטוף דרור אור ז"ל
לאחר השלמת הליך הזיהוי במרכז הלאומי לרפואה משפטית, משפחתו של דרור אור ז״ל התבשרה כי גופתו הושבה לישראל.
מצה"ל נמסר כי אור ז"ל, מקיבוץ בארי, נרצח ב-7 באוקטובר 2023, וגופתו נחטפה לרצועת עזה על ידי הג'יהאד האסלאמי. בתאריך ה-2 במאי 2024 נקבע מותו.
אור ז"ל, בן 48 במותו, הותיר אחריו שלושה ילדים. אשתו, יונת אור ז"ל, נרצחה גם היא במתקפה על הקיבוץ.
