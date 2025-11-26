כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

דרור אור ז"ל נרצח ב-7 באוקטובר וגופתו נחטפה לרצועת עזה. מותו נקבע ב-2 במאי 2024

צוות מגזין אפוק | 26 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

זוהתה גופתו של החלל החטוף דרור אור ז"ל

לאחר השלמת הליך הזיהוי במרכז הלאומי לרפואה משפטית, משפחתו של דרור אור ז״ל התבשרה כי גופתו הושבה לישראל.

מצה"ל נמסר כי אור ז"ל, מקיבוץ בארי, נרצח ב-7 באוקטובר 2023, וגופתו נחטפה לרצועת עזה על ידי הג'יהאד האסלאמי. בתאריך ה-2 במאי 2024 נקבע מותו.

אור ז"ל, בן 48 במותו, הותיר אחריו שלושה ילדים. אשתו, יונת אור ז"ל, נרצחה גם היא במתקפה על הקיבוץ.

דרור אור ז"ל

דרור אור ז"ל

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
הצמרת המדינית של ישראל בשטח הסורי שבשליטת צה"ל
המשא ומתן על הסכם ביטחוני עם סוריה תקוע; ישראל לא מוכנה לסגת מכתר החרמון ומאזור החיץ

יוני בן מנחם

על רקע ביקור הצמרת המדינית של ישראל בשטח סוריה שבשליטת צה"ל בשבוע שעבר, אומרים בכירים בירושלים כי ישראל מנצלת את חולשת המשטר הסורי כדי למנוע התבססות ג'יהאדיסטית, ליצור עומק אסטרטגי ולהעביר מסר למשטר הסורי

לוגו חברת בייננס
נפגעי טבח ה-7 באוקטובר הגישו תביעת ענק נגד בורסת הקריפטו הבין-לאומית "בייננס"

דורון פסקין

יותר מ-300 נפגעי הטבח ובני משפחותיהם טוענים כי בייננס אפשרה ביצוע עסקאות קריפטו עבור חמאס, חיזבאללה וארגוני טרור נוספים בהיקף של למעלה ממיליארד דולר. בכתב התביעה נטען כי החברה "ידעה היטב שחשבונות בשליטת ארגוני טרור נמנים עם לקוחותיה"

רכב של הצלב האדום ברצועת עזה, 16 באוקטובר 2025
ארון של חלל חטוף הועבר לידי ישראל

צוות מגזין אפוק

הארון יועבר למכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי

מייסד ומנהיג ה-PKK, עבדאללה אוצ’לאן
לראשונה מאז החל תהליך השלום – משלחת של הפרלמנט הטורקי נפגשה עם מנהיג הכורדים הכלוא

דורון פסקין

בביקור לקחו חלק גם נציגים ממפלגתו של ארדואן. הביקור בבית הכלא האי אמרלי, בו כלוא עבדאללה אוצ'לאן, מהווה את השלב הפומבי הבולט ביותר עד כה ביוזמת השלום החדשה של הממשלה שמטרתה לסיים את המאבק המזוין של הכורדים

המשטרה עוצרת מתרגל פאלון גונג בכיכר טיאננמן, באוקטובר 2000. הקהל צופה
ישראל מצטרפת לגינוי בין-לאומי חריף נגד הפרות זכויות האדם בסין

אורן שלום

15 מדינות, בהן ישראל וארה"ב, קוראות לבייג׳ינג לשחרר אסירים פוליטיים ולהפסיק דיכוי מיעוטים, צנזורה וניטור המוני

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 21 בנובמבר 2025
טראמפ הורה לבחון את הגדרתם של האחים המוסלמים בירדן, מצרים ולבנון כארגון טרור; קטאר וטורקיה לא נכללו בצו

דורון פסקין

על פי הבית הלבן, הצעד ננקט בעקבות "איום ישיר על אזרחי ארה"ב, האינטרסים האמריקניים וביטחון בעלות בריתה של וושינגטון באזור". עם זאת, המהלך זכה לביקורת בארה"ב בטענה כי התוכנית המקורית לסווג את האחים המוסלמים כארגון טרור באופן גורף "בוטלה לבקשת קטאר"

שתפו: