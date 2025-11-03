כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

ת'אבת אל-עבאסי אמר את הדברים במהלך ריאיון לערוץ טלוויזיה בעיראק. הוא טען כי הפעילות תתבצע באזור הגבול עם סוריה, אך לא ידע לספק פרטים נוספים

דורון פסקין | 3 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

שר ההגנה העיראקי: ארה"ב הזהירה את עיראק מפני התערבות של המיליציות הפרו איראניות מול פעולה אמריקנית צפויה באזור

שר ההגנה העיראקי, ת'אבת אל-עבאסי, אמר בריאיון ששודר בשבת בערוץ הטלוויזיה העיראקי "א-שרקייה" כי ארצו קיבלה לאחרונה אזהרה נחרצת מארה"ב בנוגע לפעילות המיליציות החמושות הפועלות בשטחה. לדבריו, האזהרה הועברה אליו לפני כעשרה ימים במהלך שיחת טלפון שקיים עם מזכיר ההגנה האמריקני, פיט הגסת'.

אל-עבאסי סיפר כי יזם את השיחה באמצעות השגריר האמריקני בבגדד, שביקש ממנו ליצור קשר ישיר עם הגסת'. השיחה, שנמשכה כ-12 דקות, התקיימה בנוכחות בכירים במערכת הביטחון העיראקית, בהם הרמטכ"ל, סגן מפקד המבצעים המשותפים ומפקד המודיעין הצבאי.

לדבריו, השיחה נפתחה בדיון על שיתופי פעולה ביטחוניים ומודיעיניים בין שתי המדינות, בכלל זה תיאום במאבק בכטב"מים, טיוטת מזכר ההבנות הביטחוני החדש שנמצא בדיונים בין בגדד לוושינגטון, ועסקת מסוקי "בל" שצפויה עיראק לקבל מארה"ב בקרוב.

שר ההגנה העיראקי, ת'אבת אל-עבאסי, 7 באוגוסט 2023

שר ההגנה העיראקי, ת'אבת אל-עבאסי, 7 באוגוסט 2023 | צילום: Drew Angerer/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
הפצ"רית, אלוף יפעת תומר-ירושלמי
הפצ"רית נעצרה הלילה ותשהה תחת פיקוח מוגבר

אורן שלום

אתמול אותרה הפצ"רית, יפעת תומר-ירושלמי, בחוף באזור השרון לאחר שנעדרה במשך מספר שעות. היא תובא היום בפני הארכת מעצר

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע
א-שרע יגיע החודש לביקור בוושינגטון; ארה"ב תנסה להשיג מולו התקדמות במספר תחומים

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מציינים כי לאמריקנים ישנן מספר מטרות שירצו להשיג בביקור, ביניהן: מעורבת סורית במאבק בטרור, התקדמות לקראת הסכם ביטחוני עם ישראל ורצון למנוע התקרבות סורית לרוסיה. א-שרע מצידו ירצה לחזור מוושינגטון בעיקר עם הישגים כלכליים

בניין ההסתדרות
בכירים בהסתדרות, ברשויות מקומיות ובחברות ותאגידים ממשלתיים חשודים בקבלת שוחד וטובות הנאה; עשרות נעצרו

אורן שלום

ראש להב מסר: "מהחקירה עד כה, מצטיירת תמונה המלמדת על יחסי 'תן וקח' בין אנשי עסקים וגורמים שונים במגזר הציבורי"

סמ"ר עוז דניאל ז"ל, אל"ם אסף חממי ז"ל, וסרן עומר מקסים נאוטרה ז"ל
אל"ם אסף חממי ז"ל, סרן עומר מקסים נאוטרה ז"ל וסמ"ר עוז דניאל ז"ל הם החללים שהושבו אתמול לישראל

צוות מגזין אפוק

החללים זוהו הלילה על ידי המכון לרפואה משפטית. שלושתם נהרגו ב-7 באוקטובר בקרבות מול מחבלי חמאס

רכבי הצלב האדום ברצועת עזה, 13 באוקטובר 2025
הצלב האדום העביר לישראל שלושה ארונות של חללים חטופים

צוות מגזין אפוק

הארונות יועברו למכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי

הפצ"רית היוצאת, יפעת תומר ירושלמי
לאחר חיפושים נרחבים, הפצ"רית אותרה בחוף באזור השרון

אורן שלום

לאחר שנעדרה במשך מספר שעות, הודיעה המשטרה כי יפעת תומר ירושלמי נמצאה "בריאה ושלמה"

שתפו: