שר ההגנה העיראקי: ארה"ב הזהירה את עיראק מפני התערבות של המיליציות הפרו איראניות מול פעולה אמריקנית צפויה באזור

שר ההגנה העיראקי, ת'אבת אל-עבאסי, אמר בריאיון ששודר בשבת בערוץ הטלוויזיה העיראקי "א-שרקייה" כי ארצו קיבלה לאחרונה אזהרה נחרצת מארה"ב בנוגע לפעילות המיליציות החמושות הפועלות בשטחה. לדבריו, האזהרה הועברה אליו לפני כעשרה ימים במהלך שיחת טלפון שקיים עם מזכיר ההגנה האמריקני, פיט הגסת'.

אל-עבאסי סיפר כי יזם את השיחה באמצעות השגריר האמריקני בבגדד, שביקש ממנו ליצור קשר ישיר עם הגסת'. השיחה, שנמשכה כ-12 דקות, התקיימה בנוכחות בכירים במערכת הביטחון העיראקית, בהם הרמטכ"ל, סגן מפקד המבצעים המשותפים ומפקד המודיעין הצבאי.