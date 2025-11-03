ת'אבת אל-עבאסי אמר את הדברים במהלך ריאיון לערוץ טלוויזיה בעיראק. הוא טען כי הפעילות תתבצע באזור הגבול עם סוריה, אך לא ידע לספק פרטים נוספים
3 בנובמבר 2025
שר ההגנה העיראקי: ארה"ב הזהירה את עיראק מפני התערבות של המיליציות הפרו איראניות מול פעולה אמריקנית צפויה באזור
שר ההגנה העיראקי, ת'אבת אל-עבאסי, אמר בריאיון ששודר בשבת בערוץ הטלוויזיה העיראקי "א-שרקייה" כי ארצו קיבלה לאחרונה אזהרה נחרצת מארה"ב בנוגע לפעילות המיליציות החמושות הפועלות בשטחה. לדבריו, האזהרה הועברה אליו לפני כעשרה ימים במהלך שיחת טלפון שקיים עם מזכיר ההגנה האמריקני, פיט הגסת'.
אל-עבאסי סיפר כי יזם את השיחה באמצעות השגריר האמריקני בבגדד, שביקש ממנו ליצור קשר ישיר עם הגסת'. השיחה, שנמשכה כ-12 דקות, התקיימה בנוכחות בכירים במערכת הביטחון העיראקית, בהם הרמטכ"ל, סגן מפקד המבצעים המשותפים ומפקד המודיעין הצבאי.
לדבריו, השיחה נפתחה בדיון על שיתופי פעולה ביטחוניים ומודיעיניים בין שתי המדינות, בכלל זה תיאום במאבק בכטב"מים, טיוטת מזכר ההבנות הביטחוני החדש שנמצא בדיונים בין בגדד לוושינגטון, ועסקת מסוקי "בל" שצפויה עיראק לקבל מארה"ב בקרוב.
