גורמים בכירים בירושלים מסרו כי דבריו של טראמפ אמש, בהתייחס לפגישתו עם נתניהו ולאפשרות שלא יושג הסכם, מהווים דד-ליין ברור למשטר האיראני להגיע להסכם בתוך כחודש. בתוך כך, נתניהו צפוי לכנס בקרוב פורום ביטחוני מצומצם לצורך גיבוש הצעדים הבאים

13 בפברואר 2026

האולטימטום של טראמפ לאיראן

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס אמש במסיבת עיתונאים לשיחתו ביום רביעי האחרון עם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ולמשא ומתן עם איראן.

טראמפ אמר: "אנחנו חייבים להגיע לעסקה […] זה יהיה מאוד טראומטי עבור איראן אם הם לא יסכימו […] אם העסקה לא תהיה הוגנת וטובה מאוד, צפויה להם תקופה קשה מאוד". לשאלה האם נקבע לוח זמנים להשגת הסכם, השיב: "אני מניח שבתוך כחודש, משהו כזה. זה צריך לקרות במהירות. הם צריכים להסכים מהר מאוד".

גורמים מדיניים בכירים בירושלים מציינים כי משמעות דבריו של טראמפ היא בפועל הצבת דד ליין ברור לאיראן להגיע להסכם בתוך כחודש, וכי ההשלכות של אי עמידה בדד-ליין יהיו קשות עבורה, ויתבטאו ככל הנראה בתקיפה צבאית.

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו, 7 באפריל 2025

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו, 7 באפריל 2025 | צילום: Kevin Dietsch/Getty Images

