האולטימטום של טראמפ לאיראן

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס אמש במסיבת עיתונאים לשיחתו ביום רביעי האחרון עם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ולמשא ומתן עם איראן.

טראמפ אמר: "אנחנו חייבים להגיע לעסקה […] זה יהיה מאוד טראומטי עבור איראן אם הם לא יסכימו […] אם העסקה לא תהיה הוגנת וטובה מאוד, צפויה להם תקופה קשה מאוד". לשאלה האם נקבע לוח זמנים להשגת הסכם, השיב: "אני מניח שבתוך כחודש, משהו כזה. זה צריך לקרות במהירות. הם צריכים להסכים מהר מאוד".