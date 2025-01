המשא ומתן על השלב השני של עסקת החטופים צפוי להתחיל ב-3 בפברואר והוא מלא במכשולים. האם הוא יוביל להסכמות – או להסלמה? אלה השאלות המרכזיות שיעמדו במוקד יוני בן מנחם | 22 בינואר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

מה אחרי השלב הראשון של עסקת החטופים? | פרשנות

המשא ומתן על השלב השני של עסקת שחרור החטופים יתחיל ב-3 בפברואר, 16 ימים לאחר תחילת השלב הראשון ב-19 בינואר. על פי דיווחים מרצועת עזה, קיים חשש גדול בקרב האוכלוסייה הפלסטינית כי המשא ומתן הזה יהיה קשה במיוחד, מכיוון שהוא יעסוק בשאלת היום שאחרי המלחמה, בשאלת המשך שלטונו של חמאס ברצועה ובשיקומה מנזקי המלחמה. כמו כן, המשא ומתן בין ישראל לחמאס אמור לעסוק בסוגיית שחרור שאר החטופים הישראלים, שחלקם חיילי צה"ל.