השליט החדש של סוריה נזהר שלא להתעמת עם ישראל, למרות הפעילות של צה"ל באזור רמת הגולן וההפצצות בסוריה, ומתמקד בהשגת יציבות לשלטונו וקבלת הכרה בין-לאומית. נכון לעכשיו, ישראל נוקטת במדיניות של "כבדהו וחשדהו", ועד כה לא יצרה ערוצי קשר גלויים או חשאיים איתו יוני בן מנחם | 2 בינואר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

מהי הגישה של אלג'ולאני לישראל? | פרשנות

מערכת המודיעין הישראלית מנסה לפצח את החידה ששמה אבו מוחמד אלג'ולאני, המנהיג החדש של סוריה וראש ארגון "הייאת תחריר א-שאם", שהצליח להפיל את משטרו של הנשיא בשאר אסד ולהשתלט על חלקים גדולים של סוריה. גורמי ביטחון בכירים בישראל אומרים כי מדובר ב"זאב בעור של כבש" ובטרוריסט, שברגע המתאים מבחינתו ישלוף את ציפורניו מול ישראל. שר החוץ גדעון סער אמר ב-27 בדצמבר בהתייחסו למשטר החדש בסוריה: "זו כנופיית טרור שהייתה קודם באידליב והשתלטה על עיר הבירה דמשק ועל עוד שטחים. העולם היה מאוד רוצה לראות בהם שלטון חדש ויציב, כי המדינות רוצות להחזיר את הפליטים שבשטחן לסוריה. אבל זה לא המצב. יש קרבות עם העלאווים ברצועת החוף. יש איומים מפורשים של ארדואן לחיסול האוטונומיה הכורדית. יש התנכלויות לקהילה הנוצרית בסוריה. זה שלטון אסלאמיסטי שינסה להגיע לשליטה אחידה בכל סוריה".