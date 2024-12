ארדואן החל בסדרה של מהלכים להשתלט על חלקים מסוריה ולהגביר את השפעתו על שלטונו של אלג'ולאני, במסגרת שאיפתו להקים מחדש את האימפריה העות'מאנית יוני בן מנחם | 29 בדצמבר 2024 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳

ארדואן מתכנן להשתלט על סוריה

גורמים רוסיים אומרים כי רוסיה מודאגת מהמעורבות ההולכת וגוברת של טורקיה בסוריה, וחוששת כי טורקיה עומדת להשתלט על חלקים במדינה שאותה רואה נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, כחלק מהאימפריה העות'מאנית – בדיוק כפי שטורקיה השתלטה על החלק המערבי של לוב. הקשר ההדוק של טורקיה לארגון "הייאת תחריר א-שאם" בראשות אבו מוחמד אלג'ולאני, שהפיל את משטר בשאר אסד, מאפשר לטורקיה להגביר את מעורבותה בסוריה לקראת הגשמת שאיפותיה להחזיר את השליטה הטורקית בסוריה, כפי שהייתה בתקופת האימפריה העות'מאנית. גורמי מודיעין מערביים אומרים כי טורקיה מעורבת עמוקות בנעשה בסוריה, ויש לה תוכניות גדולות להגביר את השפעתה. לפי אותם גורמים, אלו התוכניות של טורקיה בשלב זה: