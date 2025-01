גורמי ביטחון בישראל אומרים כי המינימום הדרוש מצידה לשמירה על הסכם הפסקת האש יהיה שקט ביטחוני מוחלט בדרום לבנון ואי חידוש ההתקפות על יעדים ישראלים. במקביל, ראש ממשלת לבנון מתקשה להקים ממשלה, וגורמים בירושלים מביעים דאגה מהקשרים של צבא לבנון עם חיזבאללה יוני בן מנחם | 29 בינואר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

לבנון בצומת דרכים: גורל הסכם הפסקת האש, הקמת ממשלה חדשה וההשפעה האיראנית | פרשנות

לבנון מתמודדת כעת עם שני אתגרים מידיים: האחד, הארכת הסכם הפסקת האש בין חיזבאללה לישראל עד ה-18 בפברואר בתום 60 הימים, בגלל הפרות הסכם הפסקת האש מצד חיזבאללה וצבא לבנון; והשני, האיחור הרב בהקמת הממשלה החדשה בראשותו של נוואף סלאם. גורמים במערכת הפוליטית הלבנונית אומרים כי המכשולים האלה מעכבים את מדינת לבנון מלעלות על דרך המלך, לאחר שנבחר הנשיא החדש ג'וזף עון ומילא את הוואקום הפוליטי ששרר בשנתיים האחרונות ופגע בתפקודה של לבנון כמדינה. לבנון משוועת לחזור ולהיות מדינה נורמלית כשאר המדינות, לאחר שנלקחה במשך שנים רבות, בכוח הנשק, כבת ערובה על ידי ארגון חיזבאללה.