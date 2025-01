נתניהו ינסה להסביר לטראמפ כי המשך קיומו של חמאס ברצועה פירושו המשך שליטתה של איראן בעזה – שתנסה למנוע באמצעות טרור את חידוש תהליך הנורמליזציה בין ישראל לבין סעודיה יוני בן מנחם | 23 בינואר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

בישראל מקווים לשינוי גישה של האמריקנים מול חמאס | פרשנות

מייק וולץ, היועץ לביטחון לאומי של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, התחייב בריאיון לרשת CBS האמריקנית ב-19 בינואר כי ארגון חמאס לעולם לא ישלוט ברצועת עזה. הוא הדגיש כי אם חמאס יתנער מעסקת החטופים, ארה"ב תתמוך בישראל. גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי טראמפ הפעיל לחץ מאסיבי על ישראל לחתום על מתווה העסקה עם חמאס. לדבריהם, אם חמאס יעמוד בה, היא תכלול את שחרור כל החטופים, הפסקת אש קבועה ונסיגת כוחות צה"ל מכל הרצועה. המשמעות היא שמיטוט שלטון חמאס לא הושג.