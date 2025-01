בשבוע הבא יפוג תוקף הסכם הפסקת האש בדרום לבנון. בשטח נמשכות ההפרות של חיזבאללה ועדיין לא ברור אם צה"ל ייסוג מכל דרום לבנון או ישאיר כוחות בנקודות אסטרטגיות. ישראל שומרת עד כה על שתיקה ומקיימת מאחורי הקלעים מגעים בנושא מול ממשל טראמפ יוני בן מנחם | 21 בינואר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

האם ישראל תיסוג באופן מלא מדרום לבנון? | פרשנות

הסכם הפסקת האש בין ישראל לחיזבאללה יסתיים בקרוב, ב-27 בחודש, לאחר 60 ימים שבהם הפר חיזבאללה את ההסכם בשיטתיות, אך ישראל לא נרתעה ותקפה מטרות שלו בדרום לבנון. כפי שהדברים נראים כרגע, צבא לבנון התפרס בגזרה המערבית של דרום לבנון, באזור נאקורה. שלשום התפרס צבא לבנון גם בעיירה בינת ג'ביל. אולם גורמים ביטחוניים בכירים מטילים ספק ביכולתו לאכוף את הסכם הפסקת האש ולהסיג את כוחות חיזבאללה מצפון לנהר הליטני, כפי שקובעת החלטה 1701 של האו"ם. מזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש, ביקר לפני כמה ימים במפקדת כוחות יוניפי"ל בנאקורה, והודיע כי למרות שהפסקת האש היא שברירית, הנוכחות הצבאית של ישראל חייבת להסתיים במועד שנקבע בהסכם, כדי לאפשר לצבא לבנון להרחיב את סמכותו בכל שטח דרום לבנון. הוא קרא לישראל ולחיזבאללה לעמוד בהתחייבויותיהם בהסכם.