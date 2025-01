חיזבאללה ותנועת "אמל" רואים במינויו של סלאם "הונאה פוליטית". לעת עתה הם אינם מעוניינים בעימות חזיתי עם סלאם, כדי שלא יואשמו בפגיעה באחדות הלאומית ובשיקומה של לבנון מנזקי המלחמה – דבר שיוכל להשתנות על פי הוראה מאיראן יוני בן מנחם | 16 בינואר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳

זעם בחיזבאללה ו"אמל" על מינוי נוואף סלאם לראש הממשלה | פרשנות

על פי דיווחים בתקשורת הלבנונית, ארגון חיזבאללה ותנועת "אמל" השיעית זועמים על מינויו של השופט נוואף סלאם, ראש בית הדין הבין-לאומי בהאג לשעבר, לתפקיד ראש הממשלה החדש של לבנון. הנשיא הנבחר ג'וזף עון הטיל בתחילת השבוע על סלאם להרכיב את הממשלה החדשה. חיזבאללה ו"אמל" רצו במינויו של נג'יב מיקאתי, ראש הממשלה הזמני, לתפקיד ראש הממשלה החדש והקבוע. שלשום נערכה בארמון הנשיאות בבעבדא פגישה משולשת בהשתתפות עון, סלאם ויו"ר הפרלמנט נביה ברי, שהינו גם ראש תנועת "אמל".