גורמי ביטחון בכירים אומרים כי בחירתו של הגנרל ג'וזף עון לתפקיד הנשיא היא תוצאה ישירה של המפלה שספג חיזבאללה במלחמה. בחירתו צפויה להגביר את הלחץ הבין-לאומי על ישראל לסגת באופן מלא מדרום לבנון בסוף 60 הימים של הפסקת האש יוני בן מנחם | 12 בינואר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

בחירתו של עון לנשיא – סימן להיחלשות כוחו הפוליטי של חיזבאללה | פרשנות

Your browser does not support the audio element.

פרשנים לבנוניים אומרים כי ארגון חיזבאללה חטף מכה קשה ליוקרתו בלבנון. לאחר 26 חודשים שבהם עיכב את בחירת הנשיא החדש בלבנון, הוא נכשל בגדול. המועמד מטעמו, סולימאן פרנג'יה, פרש מהמרוץ והעביר את תמיכתו לגנרל ג'וזף עון, שנתמך על ידי ארה"ב, צרפת, סעודיה ועוד כמה מדינות ערביות. על פי גורמי ביטחון בכירים בישראל, בחירתו של עון נובעת באופן ישיר מהמפלה שספג חיזבאללה במלחמה עם ישראל. המכה שחטף חיזבאללה היא גם מכה קשה לאיראן ולתנועת "אמל" השיעית, אשר תמכו בסולימאן פרנג'יה. המלחמה שבה ניצחה ישראל סיימה את הוואקום הפוליטי שהיה קיים בלבנון בשנתיים האחרונות. על פי מקורות לבנוניים, שליחים בכירים ממדינות המפרץ יגיעו בימים הקרובים לביירות להיפגש עם עון, והוא עצמו צפוי לצאת בקרוב לסעודיה. יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן התקשר לעון, בירך אותו על היבחרו לתפקיד והזמין אותו לבקר בסעודיה.