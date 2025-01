ירדן מבינה כי מעמדה האזורי של טורקיה התחזק בעקבות נפילתו של משטר אסד בסוריה, והיא מנסה להתקרב אליה. טורקיה היא מנהיגה חשובה בציר הסוני החדש במזרח התיכון, וירדן רוצה בקרבתה כדי שלא ייפגעו האינטרסים הביטחוניים שלה יוני בן מנחם | 8 בינואר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳

ירדן מנסה לפתוח דף חדש ביחסיה עם טורקיה | פרשנות

מדינות ערב המתונות מתחילות להתרגל למשטר החדש בסוריה ולעובדה שמאחוריו עומדת למעשה טורקיה, שרואה בהפלת משטרו של הנשיא בשאר אסד צעד חשוב להגשמת חלומו של הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן לחידוש האימפריה העות'מאנית. מי שמודאגת מאוד מהמצב הביטחוני החדש בסוריה הינה ירדן, שסובלת בשנים האחרונות מחדירות של קבוצות מבריחים, ביניהם מחבלים ג'יהאדיסטים, מדרום סוריה לצפון ירדן. הללו עוסקים בהברחות סמים, בעיקר של סם הקפטגון, ואמצעי לחימה שמגיעים לידי קבוצות הטרור הפלסטיניות בצפון השומרון. המלך עבדאללה חושש שהמשטר החדש בסוריה "ייצא" את סדר היום האסלאמי שלו לתוך שטח ירדן כדי לתמוך בתנועת "האחים המוסלמים", שכוחה גבר בממלכה בשנה האחרונה, והיא מנסה ביחד עם תנועת חמאס ואיראן להפיל את שלטונו של המלך.