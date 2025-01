שנת 2024 הייתה שנה נוראה עבור חיזבאללה, אשר ספג מכות קשות מאוד מישראל ומנסה להתאושש מהן בהדרגה. משימתו הראשונה היא טרפוד בחירתו של הגנרל ג'וזף עון, הנחשב למועמד שנתמך על ידי ארה"ב, צרפת, סעודיה ומצרים לנשיא לבנון יוני בן מנחם | 7 בינואר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳

הנכבה של חיזבאללה | פרשנות

שנת 2024 הייתה שנה מכוננת בהיסטוריה של לבנון. היא אינה דומה לשום שנה אחרת עבור הלבנונים, ומהווה ציון דרך חשוב בהיסטוריה המודרנית של לבנון. השאלה היא, האם לבנון תוכל לעלות על הדרך החדשה ולהפיק את הלקחים מהמלחמה שעברה בשנה האחרונה, שהייתה קשה בהרבה ממלחמת לבנון השנייה בשנת 2006? חיזבאללה, הארגון החזק ביותר בלבנון – ששולט בה באמצעות טרור ונשק, ספג מכות קשות מצה"ל. יש המתארים בלבנון את מה שעבר עליו בשנה האחרונה כ"נכבה" גדולה. פירוש המילה "נכבה" בשפה הערבית הינו אסון, קטסטרופה. פרשנים לבנוניים אומרים כי מזכ"ל החיזבאללה, חסן נסראללה, עשה שתי טעויות קרדינליות בתחילת המלחמה, עליהן הוא שילם ביוקר וגם בחייו: הראשונה, שלא הורה לכוחות "רדואן" לפלוש לגליל ב-7 באוקטובר 2023; והשנייה, שהחליט לתקוף את ישראל משטח לבנון "כחזית תמיכה" בחמאס ברצועת עזה.