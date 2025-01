מנהיג הייאת תחריר א-שאם מנסה לאחד את סוריה תחת שלטונו, בעוד איראן מנסה לעודד קבוצות התנגדות במדינה כדי לערער את היציבות דורון פסקין | 7 בינואר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

מאבקי הכוח בסוריה: האם הניסיון האיראני לקלקל לאלג'ולאני את התוכניות יצלח? | פרשנות

רקע מאז שתפס את השלטון בסוריה, אבו מוחמד אלג'ולאני, מנהיג הייאת תחריר א-שאם, מנסה להשליט את מרותו על כל שטחי המדינה, ולבסס את שלטונו באמצעות איחוד כל הפלגים השונים תחת שלטון מרכזי אחד. בחודש דצמבר הוא כינס את ראשי מרבית הפלגים ודרש מהם להתפרק מנשקם ולשלב את לוחמיהם בצבא החדש שהוא מקים, במקום צבאו של הנשיא המודח בשאר אסד. מדובר במשימה לא פשוטה, שכן חלק מהפלגים צריכים את הנשק כדי להגן על עצמם (לדוגמה, הכוחות הכורדים צריכים להתגונן מהכוחות הנתמכים על ידי טורקיה ומפני דאע"ש). אתגר נוסף העומד בפניו הוא הטיפול בעשרות אלפי קציני וחיילי צבאו של אסד, שרובם חמושים. אלג'ולאני הציע להם הסדר שבמסגרתו הם ימסרו את נשקם תמורת תנועה חופשית במדינה ללא חקירה והעמדה לדין בגין פשעי מלחמה.