צה"ל נערך לנסיגה מלאה מדרום לבנון אם הסכם הפסקת האש ייושם במלואו, אך עדיין לא התקבלה החלטה האם לסגת מכל השטח, בגלל אי יישומו מצד צבא לבנון. גורמי ביטחון בכירים אומרים כי לבחירה הצפויה של נשיא חדש ללבנון ב-9 בחודש יש חשיבות רבה בכל הקשור ליישום ההסכם ושיקומה של לבנון יוני בן מנחם | 3 בינואר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

הדרג המדיני טרם החליט אם לסגת לגמרי מלבנון בתום 60 הימים; בלבנון נערכים לבחירת נשיא חדש | פרשנות

בחלוף חודש מתחילת הפסקת האש בלבנון, צה"ל נערך לנסיגה משמעותית מלבנון בתום 60 הימים של הפסקת האש. בשלב זה, מדובר בנסיגה מהגזרה המערבית בלבד. צה"ל מתכוון לבנות מוצבים בסמוך ליישובים הישראלים הצמודים לגדר הגבול עם לבנון, ולעשות תיקוני גבול באזור מטולה. אולם לנוכח ההפרות של הסכם הפסקת האש מצד חיזבאללה והעובדה שצבא לבנון אינו אוכף אותו, בדרג המדיני עדיין לא נפלה ההחלטה הסופית בדבר נסיגה מלאה של כוחות צה"ל משטח לבנון. צה"ל נערך להישאר בשטח גם בתום 60 הימים, אם המצב הביטחוני יחייב זאת. על רקע הפסקת האש השברירית, מדינת לבנון נערכת לרגע חשוב בתולדותיה, והוא ישיבת הפרלמנט הלבנוני ב-9 בחודש, שבה אמור הפרלמנט לבחור נשיא חדש ללבנון. המערכת הפוליטית הלבנונית רוחשת וגועשת לקראת האפשרות שהפעם ייבחר נשיא חדש, לאחר כשנתיים שחלפו מאז סיים הנשיא הקודם, מישל עון, את תפקידו.