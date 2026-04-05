הבוקר הודיע נשיא ארה"ב על חילוצו של הטייס השני ממטוס ה-F15 שהופל באיראן
יוני בן מנחם | 5 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳
בכירים בישראל מאשרים: ישראל סייעה למבצע לחילוץ הטייס האמריקני מאיראן
הבוקר עדכן נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כי הטייס האמריקני הנוסף ממטוס ה-F-15 שהתרסק, חולץ בשלום מאיראן לאחר מבצע צבאי מיוחד. כעת מתברר כי ישראל לקחה אף היא חלק במבצע.
ערוץ פוקס ניוז דיווח כי ישראל הייתה מעורבת במבצע החילוץ של הטייס האמריקני באיראן. הערוץ ציטט גורמים ישראלים שמסרו כי ישראל שיתפה מידע מודיעיני עם ארה"ב, שסייע בחילוצו של הטייס. לדבריהם, צה"ל סייע בעצירת תקיפות אוויריות איראניות באזור בזמן שמשימת החילוץ הייתה בעיצומה.
גורמים ביטחוניים בכירים בישראל אישרו את הדברים ומסרו למגזין אפוק כי אכן הייתה מעורבות ישראלית במבצע. לדבריהם, ניתן סיוע מודיעיני ואף בוצעה חגורת אש באזור במטרה לסייע לכוחות האמריקניים.
