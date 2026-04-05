בכירים בישראל מאשרים: ישראל סייעה למבצע לחילוץ הטייס האמריקני מאיראן

הבוקר עדכן נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כי הטייס האמריקני הנוסף ממטוס ה-F-15 שהתרסק, חולץ בשלום מאיראן לאחר מבצע צבאי מיוחד. כעת מתברר כי ישראל לקחה אף היא חלק במבצע.

ערוץ פוקס ניוז דיווח כי ישראל הייתה מעורבת במבצע החילוץ של הטייס האמריקני באיראן. הערוץ ציטט גורמים ישראלים שמסרו כי ישראל שיתפה מידע מודיעיני עם ארה"ב, שסייע בחילוצו של הטייס. לדבריהם, צה"ל סייע בעצירת תקיפות אוויריות איראניות באזור בזמן שמשימת החילוץ הייתה בעיצומה.