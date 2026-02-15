לקראת סבב השיחות בז'נבה השבוע, הודיע אבראהים רזאיי כי איראן גיבשה "חבילת הצעות", אך חזר על המסרים האיראנים לפיהם לא יתקיים כל דיון על עצירת ההעשרה או הוצאת המלאים הגרעיניים מחוץ למדינה
דורון פסקין | 15 בפברואר 2026 | חדשות | 1 דק׳
דובר ועדת הביטחון הלאומי של איראן: "איננו אופטימיים בנוגע לתוצאות השיחות מול ארה"ב"
דובר ועדת הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ בפרלמנט האיראני, אבראהים רזאיי, מסר היום כי צוות המשא ומתן של איראן גיבש "חבילת הצעות" לקראת סבב השיחות הבא עם ארה"ב, שצפוי להיערך השבוע בז'נבה.
עם זאת, רזאיי הביע פסימיות באשר לסיכויי ההתקדמות. לדבריו, "לנוכח הרקורד של האמריקנים איננו אופטימיים במיוחד לגבי התוצאה".
הוא הבהיר כי בסבב הקרוב "לא יתקיים כל דיון על עצירה או ויתור על העשרת אורניום", והוסיף כי "אין כל כוונה להוציא את המלאים הגרעיניים של איראן אל מחוץ למדינה". לטענתו, סוגיות אלה "כבר התקבלו בעבר" גם על-ידי הצד האמריקני.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו