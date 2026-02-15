בכירים בישראל מציינים כי במזרח התיכון גוברת ההערכה שהיחלשותה של איראן היא תהליך מתמשך. עקב כך, שואף נשיא טורקיה ארדואן להחליף את "חומת האש האיראנית" בחומה דיפלומטית סונית מאוחדת, שתבודד את ישראל בזירה האזורית
יוני בן מנחם | 15 בפברואר 2026 | חדשות | 3 דק׳
טורקיה שואפת להנהיג ציר סוני אזורי; ישראל עוקבת בדריכות
גורמים בכירים בירושלים מציינים כי בישראל עוקבים בדריכות אחר התחזקות מעמדה האזורי והבין–לאומי של טורקיה, הנהנית מגיבויו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ומביעה את רצונה להפוך למעצמה אזורית גרעינית.
נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, התבטא כבר לפני שבע שנים באשר לרצונה של ארצו להשיג נשק גרעיני. ב-4 בספטמבר 2019, בכנס מפלגת השלטון "הצדק והפיתוח", אמר: "לא נקבל את המשוואה שלפיה למדינות גדולות מותר להחזיק בנשק גרעיני, אך לטורקיה אסור. יש מדינות שלהן טילים עם ראשי קרב גרעיניים – לא אחד או שניים – והן טוענות שלנו אין זכות לכך. זאת איני יכול לקבל. ישראל קרובה אלינו, אנו שכנים, והיא מרתיעה מדינות אחרות באמצעות יכולת זו, כך שאיש אינו מעז לגעת בה".
בשבוע שעבר אמר שר החוץ הטורקי, הקאן פידאן, בריאיון לרשת CNN כי ארצו "שוקלת להצטרף למרוץ הגרעיני באזור". לדבריו, פיתוח נשק גרעיני הוא סוגיה אסטרטגית מהמעלה הראשונה, שיש לבחון אותה כחלק מ"תמונה רחבה יותר". עם זאת, הדגיש כי בשלב זה אין לטורקיה תוכנית לנשק גרעיני, והיא חתומה על האמנה למניעת הפצת נשק גרעיני. במקביל מתמקדת אנקרה בבניית תחנת הכוח הגרעינית הראשונה מבין שלוש, המיועדות לייצור אנרגיה אזרחית.
