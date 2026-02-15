טורקיה שואפת להנהיג ציר סוני אזורי; ישראל עוקבת בדריכות

גורמים בכירים בירושלים מציינים כי בישראל עוקבים בדריכות אחר התחזקות מעמדה האזורי והבין–לאומי של טורקיה, הנהנית מגיבויו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ומביעה את רצונה להפוך למעצמה אזורית גרעינית.

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, התבטא כבר לפני שבע שנים באשר לרצונה של ארצו להשיג נשק גרעיני. ב-4 בספטמבר 2019, בכנס מפלגת השלטון "הצדק והפיתוח", אמר: "לא נקבל את המשוואה שלפיה למדינות גדולות מותר להחזיק בנשק גרעיני, אך לטורקיה אסור. יש מדינות שלהן טילים עם ראשי קרב גרעיניים – לא אחד או שניים – והן טוענות שלנו אין זכות לכך. זאת איני יכול לקבל. ישראל קרובה אלינו, אנו שכנים, והיא מרתיעה מדינות אחרות באמצעות יכולת זו, כך שאיש אינו מעז לגעת בה".